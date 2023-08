Unwetter in Slowenien : Damm bricht nach heftigem Regem

Slowenien kämpft mit den Folgen heftiger Unwetter. Zwei Drittel des Landes sind betroffen. Der Katastrophenschutz meldet tausende Einsätze.

LJUBLJANA dpa/afp | Im seit Tagen von schweren Überschwemmungen heimgesuchten Slowenien ist es am Wochenende zu mehreren Notfällen gekommen. Im Osten des Landes brach ein Damm zum Schutz vor Hochwasser am Fluss Mur. Rund 500 Menschen mussten eilig aus dem Dorf Dolnja Bistrica in Sicherheit gebracht werden, berichtete das staatliche Fernsehen RTV Slovenija.

Weitere neun Ortschaften seien wegen des Dammbruchs an der Mur gefährdet, sagte der Kommandant des Katastrophenschutzes, Srecko Sestan. Man versuche nun, per Hubschrauber das mehrere Meter breite Loch am Damm mit Betonblöcken abzudichten. Nach Angaben von Hydrologen steigt der Pegel der Mur an ihrem österreichischen Oberlauf bei Graz.

Unterdessen dauerten in anderen Landesteilen Sloweniens die Rettungs- und Aufräumarbeiten an. Wegen eines befürchteten Erdrutschs in Crna na Koroskem nahe der österreichischen Grenze wurden Bewohner in mehreren Orten am Fluss Meza vorsichtshalber in Sicherheit gebracht, berichtete die slowenische Nachrichtenagentur STA.

Mehrere Dörfer waren seit Freitag von der Außenwelt abgeschnitten. Die Bewohner wurden teils per Hubschrauber mit Trinkwasser und Lebensmitteln versorgt, teils versuchten Soldaten, zu Fuß in diese Orte zu gelangen. In der Gemeinde Ljubno ob Savinji an der österreichischen Grenze rissen Erdrutsche vier Häuser weg. An anderen Orten stürzten Brücken ein, Straßen und Bahnschienen standen unter Wasser. Der Katastrophenschutz meldete allein am Samstag innerhalb von 36 Stunden landesweit mehr als 3.700 Einsätze. Menschen wurden gerettet, die sich auf Bäumen oder Hausdächern in Sicherheit gebracht hatten.

Größte Naturkatastrophe seit 30 Jahren

Die Regierung schätzte den Gesamtschaden auf voraussichtlich mehr als 500 Millionen Euro. Nach Angaben von Ministerpräsident Robert Golob sind zwei Drittel des Landes vom Hochwasser betroffen. Es seien die größten Schäden einer Naturkatastrophe seit mehr als drei Jahrzehnten. Mindestens vier Menschen starben. Auch in Österreich blieb die Lage angespannt.

In Reutlingen in Baden-Württemberg hat ein heftiges Gewitter mit Hagel am Freitag dafür gesorgt, dass mitten im Sommer Schneepflüge im Einsatz waren. Bilder zeigten eine mehrere Zentimeter hohe weiße Hagelschicht auf den Straßen. Ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ordnete das Unwetter als „nicht außergewöhnlich“ ein. Wäre das Unwetter auf dem freien Land niedergegangen, hätte es wohl keine solche Aufmerksamkeit bekommen.