TV-Duell der US-Vizekandidaten : Überraschend respektvoll

Die US-Vizekandidaten Tim Walz und J.D. Vance zeigten: Wahlkampf geht auch ohne persönliche Angriffe. Das ist eine erfrischend positive Entwicklung.

Empörend war die TV-Debatte von Tim Walz und J. D. Vance, den beiden Vizepräsidentschaftskandidaten in den USA, nicht. Leider ist das eine Meldung. Im Journalismus gibt es einen Grundsatz, der entscheidet, wann eine Meldung Nachrichtenwert hat: „Hund beißt Mann“ ist keine News, „Mann beißt Hund“ hingegen schon. Das eine passiert oft; es ist der umgefallene Reissack in China. Das andere ist überraschend. Dass das, was lange nicht meldenswert gewesen wäre, zur Nachricht werden kann, zeigte das TV-Duell der US-Vizekandidaten.

Die News nach diesem Schlagabtausch ist: Die beiden sind sich respektvoll begegnet. Vance und Walz hören einander zu, gehen aufeinander ein. Sie verkrampfen sich nicht darauf, dem anderen zu widersprechen, bauen Brücken, statt sie niederzureißen. Es geht um Abtreibung, Bildung, Gesundheit, Energieversorgung, Wohnungsbau, kurz um den Nahostkonflikt, sonst reicht die Debatte nur bis zu den US-Außengrenzen.

Vance begegnet Walz mit sichtbarer Empathie, als der demokratische Vizeanwärter erzählt, dass sein Sohn Zeuge eines Amoklaufs war. Walz wiederum stimmt Vance immer wieder in Teil­aspekten zu. Zuschauende sehen das, was man in diesem Wahlkampf um den Einzug ins Weiße Haus bisher vermisste: Menschlichkeit und Empathie.

Nachdem sich Joe Biden nach dem TV-Duell gegen Donald Trump als Präsidentschaftskandidat zurückgezogen hatte und die demokratische Kandidatin Kamala Harris und der republikanische Ex-Präsident Trump vor drei Wochen in ihrem Schlagabtausch aneinander vorbeiredeten, überraschen die US-Vizekandidaten in ihrer TV-Debatte mit Sachlichkeit und aktivem Zuhören. Ohne hochgezogene Augenbrauen, ohne persönliche Angriffe. Getrübt wurde das TV-Duell nur von Trump, der auf seiner Plattform Truth Social gegen Walz wetterte.

Beide Vizekandidaten überzeugten damit, dass sie nicht versuchten, den anderen als Verlierer darzustellen, sondern mit kluger Rhetorik darauf konzentriert waren, die Wäh­le­r von der eigenen Kompetenz zu überzeugen. Erfrischend und abweichend ist das in einer politischen Landschaft, die so verhärtet erscheint.