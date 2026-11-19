„Ich rausch durchs All. Ohne Halt, ohne Weg zurück. Und je näher ich zu euch komme, desto einsamer werde ich.“ Das All ist in Ben Voits Debüt „Gropiusstadt Supernova“ die von Feuerwerk und Leuchtraketen erhellte und verrauchte Berliner Gropiusstadt. Und das Flugobjekt auf Abwegen ist Luan (Mo Issa), der versucht, am Silvestertag alles richtigzumachen.

Luan will seine Freundin Stella (Berfin Sönmez) mit einem Heiratsantrag davon abhalten, zum Schauspielstudium in die USA aufzubrechen. Als er den Ring der verstorbenen Mutter bei Tarik (Walid Al-Atiyat) abholt, erfährt er, dass seinem großen Bruder die Abschiebung droht. „Deutschland will uns nicht. Deutschland scheißt auf uns. Aber wenn ich geh, dann mit nem Knall!“, wütet Tarik und rauscht ab. Kurz darauf knallt es wirklich, ein Geldautomat wird gesprengt. Die Polizei riegelt die Gropiusstadt ab, Luan kann seinen Bruder nicht erreichen. Was hat Tarik gemacht?

In seinem an der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf produzierten Film, der beim Filmfestival Max Ophüls Preis den Spielfilmwettbewerb gewonnen hat, schickt uns Voit mitten hinein in die Plattenbausiedlung im Süden von Berlin-Neukölln. Mitten hinein ist dabei wörtlich zu verstehen, denn „Gropiusstadt Supernova“ erzeugt mit Reißschwenks, Zooms, nervösen Handkamerabildern und Synthesizersounds eine rohe und zugleich entrückte Unmittelbarkeit.

Der Film „Gropiusstadt Supernova“. Regie: Ben Voit. Mit Mo Issa, Berfin Sönmez u.a. Deutschland 2025, 78 Min.

Zwischendurch tastet die Kamera (Konrad Waldmann) über den dunkler werdenden, von Vögeln bevölkerten Himmel und die Fassaden der Hochhäuser. Voit agiert stilistisch im Geiste der Safdie-Brüder, die für ihre hyperkinetischen, flirrenden urbanen Trips bekannt sind.

Sozialrealismus und Traumbilder

Die Gropiusstadt bietet dafür die passende Kulisse. Im deutschen Kino hat sie mittlerweile eine eigene Ikonografie. Ute Wieland erzählte in „Tigermilch“ von zwei rebellischen Freundinnen von ebendort, David Wnendt folgte in „Sonne und Beton“ mit brutal ehrlicher Empathie einer Gruppe Jugendlicher durch die Siedlung.

Wie die beiden Literaturverfilmungen, so blickt auch „Gropiusstadt Supernova“ über den Tellerrand der Wohlstandsgesellschaft hinaus, bricht jedoch immer wieder mit seinem unmittelbaren Sozialrealismus. Etwa in stotternden Einstellungen mit Luans Traumbildern, die den Film begleiten. Oder mit Tariks Schlange, deren Streifzug durch die Siedlung ein metaphorischer zu sein scheint.

Zugespitzt auf einen Tag und eine Nacht hetzen wir mit Luan durch die Stadt. Der rast wie ein Leuchtkörper zwischen den Problemen seines Bruders und Stella hin und her. Er organisiert eine Anwältin für Tarik, kann ihm die frohe Botschaft mangels Erreichbarkeit aber nicht überbringen. Und er beobachtet im Wald einen Geflüchteten, der in einem Kinderwagen die Beute aus dem Geldautomaten vor sich herschiebt. Da er sicher ist, dass sein Bruder für den Überfall verantwortlich ist, steht er vor unmoralischen Entscheidungen.

Das Innere kehrt sich nach außen

Daneben erzählt „Gropiusstadt Supernova“ eine zarte Liebesgeschichte zwischen Luan und Stella. Die beiden stoßen auf dem Hochhausdach auf Stellas Schauspielstudium an. In ihrer Oscarrede, zu der Luan sie motiviert, bedankt sie sich bei allen, die nicht an sie geglaubt haben – eine charmante Szene mit doppeltem Boden, denn der Film erzählt ja von Menschen, an die die Politik gegenwärtig viel denkt, aber nicht wirklich glaubt.

Mit jeder der knackigen 80 Minuten Laufzeit kehrt sich das Innere von Luan stärker nach außen, scheint es die Erzählung zu kapern. Die Bilder flirren zwischen Zeitlupeneinstellungen auf einer Silvesterparty und Luans Bemühungen. Inspirieren ließ sich Voit, der auch das Drehbuch geschrieben hat, von realen Ereignissen. „Inspired By True Events And Taken Ad Absurdum“, heißt es im Abspann.

Das am Ende nicht alles ganz stimmig wirkt und Entwicklungen zu plötzlich kommen, erscheint fast schon folgerichtig bei dem dramaturgischen Sprint, den Voit hinlegt. Mit seiner immersiven Rohheit und seinem eigenen Sound reißt „Gropiusstadt Supernova“ dennoch mit.