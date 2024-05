Sisi-Konkurrent in Ägypten verurteilt : Oppositionellen wird weggesperrt

Ahmed al-Tantawi wollte Präsident Sisi letztes Jahr bei Wahlen herausfordern. Nun hat ein Berufungsgericht eine Haftstrafe gegen ihn bestätigt.

KAIRO ap/taz | Ein ägyptisches Berufungsgericht hat am Montag eine einjährige Haftstrafe gegen den prominenten Aktivisten Ahmed Al-Tantawi bestätigt, wie ein Verteidiger sagte. Al-Tantawi hatte bei der Präsidentenwahl im vergangenen Jahr versucht, als Herausforderer von Präsident Abdel Fattah al-Sisi anzutreten. Nach der Entscheidung des Gerichts in Kairo sei der Aktivist von Sicherheitskräften in Gewahrsam genommen worden, sagte Anwalt Chaled Ali.

Al-Tantawi wurde im Februar zusammen mit 22 seiner Helfer, einschließlich seines Wahlkampfleiters, unter dem Vorwurf der Verbreitung nicht genehmigter Unterstützungsformulare für seine Kandidatur schuldig gesprochen und verurteilt. Das Gericht schloss Al-Tantawi außerdem für die nächsten fünf Jahre von nationalen Wahlen aus.

Damals wurde al-Tantawi während des Berufungsverfahrens auf Kaution freigelassen. Laut dem Anwalt wurden die Urteile gegen alle Angeklagten am Montag bestätigt.

Al-Tantawi, der weithin als aussichtsreichster Oppositionskandidat galt, schied im vergangenen Jahr aus dem Präsidentschaftsrennen aus, nachdem er nicht die für eine Nominierung erforderliche Zahl von Wählerunterschriften gesammelt hatte.

Damals beschuldigte er die staatlichen Sicherheitsbehörden, seine Mitarbeiter und Unterstützer schikaniert zu haben, um ihn daran zu hindern, die für eine Kandidatur erforderliche Anzahl von Unterschriften zu sammeln. Al-Sisi wurde den offiziellen Wahlergebnissen zufolge angeblich mit überwältigender Mehrheit für eine dritte Amtszeit wiedergewählt.