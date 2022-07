Senat diskutiert Energieversorgung: Gasspeicher werden nicht voll

Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hat die erneuten Straßenblockaden durch Klimaschutz-Demonstranten hart kritisiert. „Ich will noch einmal festhalten, dass es gar keinen Zweifel daran gibt, dass es sich um Straftaten handelt“, sagte sie am Dienstag. Sie sprach von „illegalen Handlungen“, die andere Menschen gefährden würden. „Das ist nicht in Ordnung, was da passiert, und das muss strafrechtlich verfolgt werden.“ Innensenatorin Iris Spranger (SPD) und die Polizei hätten ihre volle Unterstützung. (sta)