Reiseveranstalter Thomas Cook

Das Scheitern eines Pioniers

Der Erfinder der Pauschalreise wollte hoch hinaus. Jetzt endet sein Konzept mangels klarer Strategie für die neue Tourismuswelt mit einer Bauchlandung.

Die Geschichte des nun in Insolvenz gegangenen Reiseveranstalters Thomas Cook begann 1841. Eine Zugreise samt Verpflegung brachte 570 Leute von Leicester nach Loughborough zu einem Abstinenzlertreffen. Die Strecke legen englische Züge heute in zehn Minuten zurück.

Jahrzehnte lang war Thomas Cook Pionier der Reisebranche: 1855 können Briten die erste Europa-Rundreise buchen, 1866 die erste Amerika-Reise, 1869 die erste Nilkreuzfahrt per Schiff. 1872 organisiert Thomas Cook die erste Weltreise – von Liverpool in 222 Tagen über eine Strecke von 40.000 Kilometern.

1919 vertreibt das Unternehmen die ersten Flugtickets. Thomas Cook ist 1874 auch der Erfinder des Reiseschecks. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts ist das Unternehmen der wichtigste Reiseveranstalter weltweit.

Dennoch blieb der Tourismus bis in die Nachkriegszeit etwas für Wohlhabende. Erst ab 1962 begründete der Versandhändler Josef Neckermann unter dem Slogan „Urlaubsreisen für Jedermann“ den Pauschaltourismus. Reisen in europäische Metropolen oder an die Strände des Mittelmeeres werden erschwinglich und die Nachfrage wächst stetig: Zeitweise fliegt Neckermann Touristen mit Jumbo-Jets nach Mallorca.

Vertrauen ist gut, Condor ist besser

Neckermann Reisen kauft 2001 den britischen Veranstalter Thomas Cook und benennt sich in Thomas Cook AG um. Zu dem Konzern gehört auch die Fluglinie Condor. Die Thomas Cook AG hat damals großes vor, sie will die erste durchgängig internationale Touristikmarke werden, die alle Komponenten einer Reise von den eigenen Reisebüros bis zum Pauschalpaket die Wertschöpfungskette kontrolliert.

Die Flugzeuge der Condor starten in neuer Lackierung als Thomas Cook Airlines, und Thomas Cook wird auch zur Dachmarke der Reiseveranstalter wie Neckermann, Bucher oder Aldiana.

Die Strategie, das Vertrauen deutscher Pauschalurlauber auf einen fremd klingenden Namen zu übertragen, geht nicht auf. Ab 2004 tragen die Maschinen der Thomas Cook AG wieder den Namen Condor auf dem Rumpf.

Unter dem Dach werden Unternehmensanteile hin und her geschoben: Anteilseigner Lufthansa verkauft seine Thomas-Cook-Anteile an KarstadtQuelle, kauft dafür Anteile an Condor. Mit Air Berlin wird 2007 über einen Einstieg verhandelt, im folgenden Jahr versucht Condor, mit Germanwings und TUIfly eine gemeinsame Airline zu gründen. Auch das gelingt nicht.

Türkei-Putsch, Brexit, heißer Sommer

2016 reißt der Putsch in der Türkei, einem der wichtigsten Zielländer des Konzerns, ein Loch in die Bilanz. 2018 wird zum Jahr des großen Verlusts, da die Reiselust durch den heißen Sommer in Europa sinkt und britische Kunden angesichts des möglichen Brexits zögern.

Anfang 2019 will Thomas Cook Condor zum Verkauf stellen und sich damit endgültig vom Modell des integrierten Touristikkonzerns verabschieden. Im Juli wird der Verkauf abgesagt. Thomas Cook braucht dringend frisches Geld, bekommt es aber nicht. Am 23. September erklärt das Unternehmen die Insolvenz.