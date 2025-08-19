piwik no script img

Rassismus im FußballNicht schon wieder

Ruth Lang Fuentes
Kommentar von Ruth Lang Fuentes

Erneut gab es Rassismusvorfälle im Fußball der Männer. Diesmal in der ersten Runde des DFB-Pokals.

Antwi-Adjei beim Einwurf.
In diesem Moment soll es passiert sein: Antwi-Adjei will einwerfen Foto: Jan Woitas/dpa

D as Schockierendste ist eigentlich, dass, wer öfter mal ins Stadion geht, nicht groß verwundert ist über den Rassismus in so manch einer Fankurve. Die neusten Vorfälle in der ersten DFB-Pokalrunde sorgen immerhin für ein kleines bisschen Bewusstsein für das Problem.

Bei (mindestens) zwei Pokalspielen kam es am Wochenende zu rassistischen Beleidigungen von der Tribüne. Das Spiel Schalke gegen Lok Leipzig wurde für wenige Minuten aufgrund von „N-Wort“-Rufen gegen Schalke-Spieler Antwi-Adjei unterbrochen. Der Stadionsprecher forderte das Publikum dazu auf, rassistische Zwischenrufe zu unterlassen, Antwi-Adjei wurde weiter bei jedem Ballbesitz ausgepfiffen. Auch beim Spiel der Lautern gegen Stahnsdorf in Potsdam wurde ein Gastspieler rassistisch beleidigt. Hier ermittelten Zuschauer und Sicherheitsdienst zusammen den Täter. Nach dem Spiel gegen den BVB am Montag musste Rot-Weiss Essen zwischenzeitlich seine Kommentarspalte auf Instagram sperren. Wegen rassistischer Kommentare.

Der DFB muss sich nun mit den Vorfällen auseinandersetzen. Auch wenn manch einer gerne vor „Vorverurteilung“ warnt und von einzelnen „Vollidioten“ spricht. Sogar Fifa-Präsident Infantino hat sich geäußert und den DFB unter Beobachtung gestellt. Ein Kontrollausschuss untersuche laut DFB nun die Vorgänge und leite Ermittlungen gegen die jeweiligen Vereine ein. Ein erster Schritt.

Die beste Reaktion bleibt derweil die der Fans von FCK und Stahnsdorf. Sie nannten die „Vollidioten“ beim Namen und riefen vereint: „Nazis raus!“

Ruth Lang Fuentes

Ruth Lang Fuentes

 Autorin
Geboren 1995 in Kaiserslautern, bis Januar 2023 taz Panter Volontärin. Sie studierte Mathematik in Madrid und Heidelberg. Schrieb dort für Studierenden- und Regionalzeitung. Seit 2022 schreibt sie im Wechsel mit Aron Boks die taz.FUTURZWEI-Kolumne "Stimme meiner Generation".
Fußball-Nationalspieler Jonathan Tah steht für die WDR-Doku "Einigkeit und Recht und Vielfalt" vor einer Deutschland-Fahne.

Forscherin über Rassismus im Fußball

„Das Denken aus der Kolonialzeit setzt sich bis heute fort“

Welche Position ein Spieler auf dem Feld bekommt, kann von rassistischen Stereotypen abhängen. Julia Becker hat an einer Studie dazu mitgearbeitet.
Interview von Harff-Peter Schönherr
Zwei Fußballteams hinter einem Banner

Kein Kampf mehr gegen Rassismus

Fifa auf Trump-Kurs

Bei der Klub-WM in den USA hält sich die Fifa mit den sonst üblichen Kampagnen gegen Diskriminierung zurück. Offenbar scheut man den Konflikt.
Von Johannes Kopp
Vincent Kompany

Schwarze Fußballtrainer in Deutschland

Hautfarbe spielt doch eine Rolle

Kommentar von Johannes Kopp
Der FC Bayern München ist Deutscher Meister. Das ist keine Nachricht wert. Der Mann, der dem Team zum Sieg verhalf, schon: Trainer Vincent Kompany.

