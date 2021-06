Proteste gegen Autobahnen in Berlin: Fahrbahnen zu Freibädern

Die Raddemo und die geplante Besetzung der A 100-Baustelle ist nicht der einzige aufsehenerregende Protest an diesem Wochenende für eine andere Verkehrspolitik. Am Sonntag findet auch die jährliche Sternfahrt von Radler*innen, organisiert vom ADFC, wieder statt. Coronabedingt gibt es allerdings weniger Routen als sonst, die Zubringerstrecken aus Brandenburg fehlen ganz. In Berlin führen 16 Strecken inklusive einer Kinderroute zum Großen Stern; die meisten starten zwischen 10 und 11 Uhr. Die Abschlussveranstaltung am Brandenburger dauert von 14 bis 16 Uhr. Alle Routen und Infos unter www.adfc-berlin.de