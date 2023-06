Pride-Parade in Sarajevo : Zwischen Schutz und Einschüchterung

In Bosnien hat die LGBTQ-Gemeinde für ihre Rechte demonstriert. Doch religiös-konservative Kreise setzten die Pride-Parade unter Druck.

SARAJEVO taz | Als sich die ersten Demonstranten am Samstagnachmittag vor dem Nationaltheater in Bosniens Hauptstadt Sarajevo zur Pride-Demo versammelten, marschierte auch die Polizei auf. Ob sie die rund 2.000 Mitglieder der LGBTQ-Gemeinde und deren Sympathisanten schützen oder einschüchtern wollte, blieb unklar. Auch entlang der Strecke ins Stadtzentrum waren Polizisten postiert. Doch alles blieb friedlich.

Der Platz vor der Oper, wo die Abschlusskundgebung stattfand, war dann aber hermetisch abgeriegelt. Zutritt hatte nur, wer von den Veranstaltern ein Bändchen erhalten hatte. Selbst internationalen Journalisten war der Zutritt verwehrt; auch der Hinweis auf die Pressefreiheit fruchtete nicht. Die Polizisten befolgten Anweisung „von ganz oben“, wie sie sagten.

Schon im Vorfeld der Pride hatte sich Sarajevos Bürgermeisterin, die Sozialdemokratin Benjamina Karić, geweigert, das Rathaus mit den Regenbogenfarben beleuchten zu lassen. Dagegen protestierten die Veranstalter, denn oft wird das Rathaus zu weit unwichtigeren Anlässen beleuchtet. Doch die konservativ-religiösen Teile der Bevölkerung stießen sich an der Veranstaltung und hatten Druck gemacht.

Sie ärgerten sich auch, dass der Titoboulevard gesperrt werden sollte. So hatte Sebija Izetbegović aus dem Lager der muslimisch-bosniakischen Nationalpartei SDA schon Tage zuvor gefordert, dass sich die Demonstranten im Stadion versammeln, statt ein Verkehrschaos anzurichten. Andere forderten die gläubigen Katholiken, Orthodoxen und Muslime des Landes sogar auf, gewaltsam gegen die „Verderber unserer Jugend“ vorzugehen. Dies fand jedoch kein Gehör. Waren vor einigen Jahren noch Schlägertrupps militanter Salafisten gegen Demonstranten vorgegangen, so zeigten sich jetzt die durch die Altstadt flanierenden Touristen neugierig und erstaunt über die Polizeipräsenz.

Spontanität verhindert

Dass Bürgermeisterin Karić vor der Rechten eingeknickt war und es nicht wagte, offen für die Rechte der LGBTQ-Gemeinde einzutreten, kritisierte die Filmemacherin Jasmila Zbanic auf Twitter. Jasna B., eine 25-Jährige, die vorzeitig die abgesperrte Veranstaltung verließ, zeigte sich mit Blick auf die Polizisten sehr enttäuscht von den Politikern der in der Stadt regierenden SDP (Sozialdemokraten) und der linksliberalen Nasa Stranka(Unsere Partei). „So hat man verhindert, dass sich Leute spontan der Versammlung anschließen.“ Doch immerhin kam der prominente Politiker und Minister für Kommunikation und Verkehr Edin Forto von der Nasa Stranka.

Am Ende überstieg die Zahl der Sympathisanten der LGBTQ-Gemeinde die Anzahl der wirklich Community-Mitglieder, von denen viele aus Vorsicht nicht zur Veranstaltung kamen. Dafür kamen Diplomaten wie der Chef der EU-Mission, Johann Sattler, oder die Chefin des Goethe-Instituts in Sarajevo, Simone Voigt. Sie bemühten sich, beim Hinausgehen am Handy schnell die neusten Nachrichten aus Russland zu empfangen.