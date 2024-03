Präsidentschaftswahl in Senegal : Opposition hat wohl gute Chancen

Noch gibt es kein Ergebnis bei der Wahl in Senegal. Der linke Kandidat Diomaye Faye erhält trotzdem schon zahlreiche Glückwünsche.

COTONOU taz | Sicher ist noch nichts am Morgen nach der Präsidentschaftswahl in Senegal. Doch es zeichnet sich ein Sieg des Oppositionskandidaten Bassirou Diomaye Faye (44) ab, der längst zahlreiche Glückswünsche erhielt. Anta Babacar Ngom, die einzige Kandidatin, gratulierte ihm gegen Mitternacht im Kurznachrichtendienst X, vormals Twitter: „Herzlichen Glückwunsch an Bassirou Diomaye Faye für seinen unbestrittenen Sieg. Das Volk hat gesprochen und wir respektieren seine demokratische Entscheidung voll und ganz.“

Eine Stunde später folgte Khalifa Sall, einstiger Bürgermeister von Dakar und ebenfalls Präsidentschaftskandidat. Er schrieb, dass Diomaye Faye ganz weit vorne liege. Partystimmung hatte es auch in den Straßen der Hauptstadt Dakar gegeben. Für seine An­hän­ge­r:in­nen ist der linke Oppositionskandidat der große Sieger.

Offiziell bestätigt ist das aber noch nicht. Zwischenzeitlich hieß es, dass nicht vor Dienstag verlässliche Ergebnisse vorliegen werden. Anders als in anderen westafrikanischen Ländern wird in Senegal allerdings sehr zügig ausgezählt. Auch wenn Diomaye Faye vorne liegt, ist nicht klar, ob es auch für die absolute Mehrheit reicht. Wenn nicht, ist eine Stichwahl nötig.

Kommt es dazu, so lauteten die Prognosen stets, dann zieht in diese auch der bisherige Premierminister Amadou Ba (62) ein, der der Kandidat der Regierungskoalition Benno Bokk Yakaar (BBY) ist. Bei seiner Stimmabgabe am gestrigen Sonntag in Dakar sagte er noch, er sei „sehr zuversichtlich“, bereits im ersten Wahlgang zu gewinnen. Seit Schließung der Wahllokale hat er sich ebenso wie seine Un­ter­stüt­ze­r:in­nen mit weiteren Prognosen zurückgehalten. Es hieß nur knapp, dass der Jubel der Opposition verfrüht sei.

Lange Schlangen vor den Wahllokalen

Die Wahl zum fünften Präsidenten des westafrikanischen Staates mit 18 Millionen Ein­woh­ne­r:in­nen war mit großer Spannung erwartet worden. Eigentlich hätte sie bereits am 25. Februar stattfinden sollen, doch der scheidende Präsident Macky Sall sagte sie kurzerhand ab. Bei landesweiten Protesten kamen anschließend vier Menschen ums Leben. Verlässliche Zahlen zur Wahlbeteiligung gibt es noch nicht. Der Ärger über die ausgesetzten Termin hat aber möglicherweise Wäh­le­r:in­nen zusätzlich mobilisiert.

Schon vor Öffnung der Wahllokale am Sonntagmorgen waren die Schlangen lang, und Menschen mussten lange auf ihre Stimmabgabe warten. Verschiedene Beobachtermissionen bezeichneten den Wahltag als friedlich. Auch habe es keine nennenswerten technischen Probleme wie fehlende Stimmzettel und verspätete Öffnungen der Wahllokale gegeben. Die Be­ob­ach­te­r:in­nen der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft Ecowas sagten, sie seien „im Großen und Ganzen zufrieden“.

Bassirou Diomaye Faye gab am Sonntag seine Stimme in seinem Heimatort Ndiaganiao in der Region Thiès ab. Er war erst Mitte März aufgrund des neuen Amnestie-Gesetzes aus dem Gefängnis entlassen worden und hatte für den Wahlkampf nur eine gute Woche Zeit. Gegenüber Jour­na­lis­t:in­nen sagte er, dass es in Wirklichkeit nur eine Souveränität gebe, und zwar die des Volkes.

Die indirekte Aufforderung, ein guter Verlierer zu sein, lieferte er gleich mit: Es würde keinen Grund geben, demokratische Traditionen nicht fortzuführen, „nämlich dass dem Sieger gratuliert“ werde. Dann könne Senegal auch wieder zum Alltag übergehen.