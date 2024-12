7392605 6054659

Präsidentschaftswahl in Rumänien : Oberstes Gericht bestätigt Ergebnisse der ersten Wahlrunde

Der parteilose rechtsradikale Călin Georgescu hat die erste Runde Ende November überraschend gewonnen. Er tritt gegen die Liberale Elena Lasconi in einer Stichwahl am Sonntag an.

Bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen stimmte eine Mehrheit für Călin Georgescu Foto: Andreea Alexandru/ap/dpa

Bukarest afp | Das Oberste Gericht Rumäniens hat das amtliche Ergebnis der ersten Runde der Präsidentschaftswahl als korrekt eingestuft. Der Gerichtsvorsitzende Marian Enache teilte am Montag mit, die vom Gericht angeordnete Neuauszählung der Stimmen habe die Korrektheit des zuvor bekanntgegebenen Ergebnisses bestätigt. Damit treten nun der rechtsradikale und russlandfreundliche Kandidat Călin Georgescu und die zweitplatzierte Mitte-Rechts-Politikerin Elena Lasconi in einer Stichwahl gegeneinander an. Das Gericht habe beschlossen, „die Ergebnisse der Wahlen vom 24. November zu bestätigen“, erklärte Enache. Die zweite Runde der Präsidentschaftswahl werde am kommenden Sonntag abgehalten. Der parteilose Georgescu hatte die erste Runde der Präsidentschaftswahl völlig überraschend gewonnen und war mit 22,94 Prozent auf dem ersten Platz gelandet. Der pro-westliche Regierungschef Marcel Ciolacu, der die Nachfolge des deutschstämmigen Präsidenten Klaus Iohannis anstrebte und als Favorit ins Rennen gegangen war, kam mit 19,15 Prozent der Stimmen nur auf den dritten Platz. Nach der Klage eines weiteren Kandidaten hatte das Oberste Gericht einstimmig die Überprüfung des Ergebnisses und eine Neuauszählung aller Stimmen angeordnet: Der Europaabgeordnete Cristian Terhes hatte der Mitte-rechts-Partei der Kleinstadt-Bürgermeisterin Lasconi vorgeworfen, den Wahlkampf nach Ablauf einer gesetzlichen Frist im Internet fortgesetzt zu haben.