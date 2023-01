Präsident des Robert-Koch-Instituts : RKI-Chef Wieler hört auf

In der Pandemie blickte plötzlich ganz Deutschland auf Lothar Wieler, den Präsidenten des Robert-Koch-Instituts. Nun legt er sein Amt nieder.

BERLIN taz | Der langjährige Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, tritt zum 1. April zurück. In der Coronapandemie war Wieler als Chef des wichtigsten deutschen Gesundheitsinstituts einer großen Öffentlichkeit bekannt geworden, zuletzt hatte es aber Konflikte zwischen ihm und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) gegeben.

Wieler ist seit 2015 Präsident des Forschungsinstituts, das im Auftrag der Bundesregierung die Gesundheitslage in Deutschland überwacht. Sein Rückzug geschehe nun „auf eigenen Wunsch“ teilte das RKI auf seiner Website mit. Für eine Übergangszeit soll Wielers bisheriger Stellvertreter Lars Schaade das Amt übernehmen.

Mit Beginn der Coronapandemie 2020 waren das RKI und sein Präsident in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. „Es war ein Privileg, in dieser Krise an exponierter Position zusammen mit einem motivierten Team hervorragender Expertinnen und Experten arbeiten zu dürfen“, sagte Wieler nun. Das Institut habe in der Coronakrise „seine Exzellenz unter Beweis gestellt“.

Unter Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatten Bundesregierung und RKI bis 2021 vergleichsweise geräuschlos zusammengearbeitet. Mit dem neuen Gesundheitsminister Lauterbach verkomplizierte sich dann das Verhältnis.

Wieler und Lauterbach waren sich nicht immer einig

Streit gab es etwa Anfang 2022 um den Status von genesenen Co­ro­na­pa­ti­en­t*in­nen. Nachdem das RKI im Januar entschieden hatte, den Genesenenstatus von sechs auf drei Monate zu verkürzen, entzog Lautberbach dem Institut die Entscheidungsgewalt darüber. Dies wurde teils als Entmachtung gedeutet.

Der Rückzug Wielers geschehe nun aber „im Einvernehmen“ mit dem Bundesgesundheitsminister, teilte das RKI mit. Lauterbach selbst sagte, Wieler habe „bei der Bewältigung der Pandemie für das Land bleibende und herausragende Verdienste“ geleistet. „Ohne Professor Wieler wäre Deutschland deutlich schlechter durch diese Pandemie gekommen.“ Er bedauere den Rücktritt. Laut RKI wolle Wieler sich künftig wieder stärker Forschung und Lehre widmen. Mehr Details sind bisher nicht bekannt.