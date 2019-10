Polizeieinsatz in Limburg

Mann fährt mit Lkw in Autos

In Limburg kapert ein Mann einen Lkw und fährt damit in Autos. Neun Personen werden verletzt. Der Hintergrund des Vorfalls bleibt unklar.

BERLIN taz | Im hessischen Limburg ist es am Montagabend zu einem großen Polizeieinsatz gekommen. Ein Mann hatte einen Lkw gekapert und war damit auf mehrere Autos aufgefahren. Laut aktuellen Polizeiangaben wurden dabei acht Personen verletzt, alle konnten inzwischen auch das Krankenhaus verlassen. Auch der Lkw-Fahrer soll leicht verletzt worden sein. Anfangs war noch von einem Dutzend Verletzten und einem Schwerverletzten die Rede. Die Beamten nahmen den Verursacher des Vorfalls vorläufig fest.

Laut Medienberichten soll der Verursacher des Vorfalls ein Syrer, Anfang 30, sein, der 2015 nach Deutschland kam. Er soll der Polizei wegen verschiedener Delikte bekannt sein – nicht aber wegen politischer Taten. Die Polizei bestätigte dies vorerst nicht.

Der Mann soll am Montag gegen 17.20 Uhr den Lkw in seine Gewalt gebracht haben. Laut Frankfurter Neue Presse (FNP) hatte er den ursprünglichen Lastwagenfahrer aus seinem Fahrzeug gezogen, als dieser an einer Ampel wartete. Dann habe er den Lkw beschleunigt und sei in insgesamt acht Autos gefahren. Die Fahrt währte nur kurz.

Die FNP zitiert Tatortzeugen, wonach der Lkw-Fahrer nach dem Vorfall selbst ausgestiegen und sich an einen Baum gesetzt habe. Er soll arabisch gesprochen und benommen gewirkt haben. Zur Frage, ob der Vorfall einen terroristischen Hintergrund haben könnte, teilte die Polizei nur mit, es werde in alle Richtungen ermittelt. Auch eine vorläufige Festnahme sei nach einem Unfall mit so vielen Verletzten nicht ungewöhnlich. Wiederholt appellierte die Polizei, sich nicht an Spekulationen zu beteiligen.