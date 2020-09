Öffentliche Gelder in Corona-Pandemie: Das Geschäft mit dem Impfen

Wie viele Stoffe?

Laut WHO werden derzeit 40 Impfstoffe klinisch an Menschen getestet, weitere 151 werden zusätzlich erforscht, einige bereits an Tieren. 11 befinden sich in der dritten klinischen Phase, bei der in mehreren Ländern bis zu 30.000 Menschen pro Wirkstoff geimpft werden. Noch gibt es keine Ergebnisse dieser Studien, eine Zulassung in Russland sehen Expert*innen sehr skeptisch.

Wann ist es so weit?

Donald Trump hofft: noch vor den US-Wahlen am 3. November; aber das dürfte schwer sein. Die beiden Pharmaunternehmen Pfizer und Biontech glauben, gemeinsam bereits im Oktober „eine Notfallzulassung oder eine andere Form der behördlichen Genehmigung für einen wirksamen und sicheren Impfstoff gegen Covid-19 beantragen zu können“. Das heißt aber nicht, dass er bereits breit eingesetzt werden kann: In Europa hat die zuständige EMA noch keine Daten zur dritten Testphase des Impfstoffes ausgewertet. Der europäische Lobbyverband Vaccines Europe hofft auf mehrere abgeschlossen Phase-III-Studien bis Ende des Jahres, dann wären Zulassungen Anfang 2021 möglich.

Und was soll es kosten?

Der britische-schwedische Konzern AstraZeneca rechnet laut Financial Times mit 1,7 bis 3,4 Euro pro Dosis. Johnson & Johnson spricht von 8,5 Euro. Der US-Konzern Moderna nannte 63 Euro; die deutschen Curevac und Biontech machen noch keine Angaben. (ia)