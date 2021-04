Niedersachsen macht auf : Germany’s next Modellkommune

In Niedersachsen beginnen am Montag 25 Modellprojekte zur Öffnung von Einzelhandel und Kultureinrichtungen nach den coronabedingten Schließungen.

HAMBURG taz | Zurzeit läuft in Niedersachsen ein spannender landesweiter Wettbewerb: 60 Kommunen haben sich mit Hygiene- und Projektkonzepten der Landesregierung als mögliche Modellprojekte zur Öffnung des Handels vorgestellt. Die 25 glücklichen Gewinnerinnen werden am Wochenende vom niedersächsischen Sozialministerium bekannt gegeben.

Am Montag startet dort dann ein Modellversuch in Sachen Normalität: In gekennzeichneten Bereichen dürfen Außengastronomie, Kultureinrichtungen, Fitnessstudios, Kinos und Verkaufsstellen von Einzelhandel und Einkaufscentern für Be­su­che­r*in­nen öffnen. Angelehnt an das Modellprojekt in Tübingen soll so die sichere Öffnung des öffentlichen Lebens, begleitet von Teststrategien und digitaler Kontaktnachverfolgung, geprobt werden.

Das Projekt unterliegt klaren Rahmenbedingungen: So ist es zum Beispiel Grundvoraussetzung, dass die betroffenen Landkreise eine Sieben-Tage-Inzidenz von unter 200 Coronafälle pro 100.000 Ein­woh­ne­r:in­nen haben. Sollte die Inzidenz während der Laufzeit über diesen Wert steigen, wird sofort abgebrochen. Zudem müssen die zuständigen Gesundheitsämter ein App-basiertes System der Kontaktnachverfolgung benutzen. Wie praktisch, dass Niedersachsen gerade erst einen Vertrag zur Nutzung der Luca-App abgeschlossen hat.

Eine weitere Voraussetzung für den Aufstieg zur Modellkommune ist die Teststrategie: Um die öffnenden Läden und Kultureinrichtungen zu betreten, muss ein tagesaktueller, negativer Schnelltest vorgezeigt werden. Dafür müssen ausreichend Testmöglichkeiten im Modellgebiet bestehen.

Kommunen sollen Erfahrungen dokumentieren

Nach drei Wochen Projektphase ist jede Kommune angehalten, einen Erfahrungsbericht über ihre Zeit in der simulierten Normalität zu verfassen. Die Erkenntnisse sollen in Zukunft unter anderem auch für die Testung von Präsenzmessen genutzt werden.

Einen kleinen Dämpfer der Freude gibt es doch, denn auch in Modellkommunen kann ab einer Inzidenz von 150 eine Ausgangsbeschränkung verhängt werden. Dann muss die Theatervorstellung so enden, dass alle brav um 21 Uhr zu Hause sitzen können.