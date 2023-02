Neues Buch über Polen und Deutsche : Schwere Beziehungskrise

Der ehemalige deutsche Botschafter in Warschau stellt in Berlin sein Buch vor – und erntet Kritik vom polnischen Botschafter persönlich.

Rolf Nikel weiß um die Schwierigkeiten im Verhältnis zwischen Polen und Deutschen, auch um die kleinen. Sechs Jahre amtierte der Diplomat als Botschafter in Warschau, er hat in dieser Zeit so einige Beobachtungen gemacht, und jetzt, im Ruhestand, hat er die Zeit gefunden, sie aufzuschreiben.

„Es gibt viele reale Probleme im deutsch-polnischen Verhältnis“, schreibt er in seinem gerade erschienenen Buch „Feinde – Fremde – Freunde. Polen und die Deutschen“ über die deutsch-polnische Beziehung. „Ihre Sprengkraft wird durch die psychologischen Befindichkeiten verstärkt.“ Die Deutschen fielen gerne mit der Tür ins Haus. Die Polen, die Wert auf Höflichkeit legten, deuteten das schnell als Arroganz. Kein Wunder also, dass es in Polen das latente Gefühl gebe, von den Deutschen belehrt zu werden.

Als Nikel sein Buch am Montagabend in Berlin vorstellt, meldet sich wie zum Beleg aus dem Publikum der polnische Botschafter zu Wort. Er bedanke sich für das Buch, sagt Dariusz Pawłoś tatsächlich ausgesprochen höflich, es sei eine gute Diskussionsgrundlage. Aber dass Nikel darin der Regierung in Warschau empfehle, den polnischen Moment nicht zu verspielen – was damit gemeint ist, dazu später –, sei in der polnischen Presse nicht gut angekommen. Tatsächlich: Von einer „Frechheit“ ist dort die Rede.

Es ruckelt im Verhältnis zwischen Deutschland und seinem zweitgrößten Nachbarn. Oder, wie Nikel sagt: „Die Beziehungen stecken in der tiefsten Krise seit Ende des Kalten Kriegs.“

Blatt gewendet

Angedeutet hatte sich das, nachdem er 2014 als Botschafter nach Warschau kam. Fast sein ganzes Diplomatenleben lang hatte er schon mit Polen zu tun; jetzt wollte er die „Früchte der deutsch-polnischen Aussöhnungspolitik ernten“.

Das Buch Rolf Nikel: „Feinde Fremde Freunde: Polen und die Deutschen“. Langen Müller Verlag, München 2023. 312 Seiten, 24 Euro.

Mit den Wahlsiegen der rechtskonservativen PiS-Partei wendete sich aber schon ein Jahr später das Blatt. Ab da ging es konstant bergab. Nikel findet Fehler auf beiden Seiten.

Auf der einen Seite: das deutsche Versagen in der Russland-Politik, das mit dem Angriff auf die Ukraine vor einem Jahr offenbar wurde und in Polen Vertrauen gekostet hat. „Die Polen haben uns immer wieder auf das Risiko hingewiesen. Wir haben die Warnungen in den Wind geschlagen. Das schlägt jetzt heftig auf uns zurück“, sagt der Autor am Montag.

Problem Rechtsstaatlichkeit

Auf der anderen Seite tue die polnische Regierung weder dem westlichen Bündnis noch sich selbst einen Gefallen, indem sie Deutschland öffentlich ­attackiere, völkerrechtlich fragwürdige Reparationsforderungen für den Zweiten Weltkrieg stelle oder bei der Rechtsstaatlichkeit gegen EU-Grundsätze verstoße. In Deutschland und anderswo, so Nikel, gebe es aktuell so viel Bereitschaft, die polnischen Sorgen ernst zu nehmen, wie selten zuvor. Wenn Warschau weiter provoziere, könne „der ‚polnische Moment‘ zu Ende sein, bevor er richtig angefangen hat“.

Oder um es mit dem FDP-Außenpolitiker Alexander Lambsdorff zu sagen, der demnächst als Botschafter nach Moskau wechselt und der Buchvorstellung beiwohnt: Polen verballere seinen Elfmeter noch krasser als der englische Stürmer Harry Kane im WM-Finale.

Stellt sich die Frage, wie sich das Verhältnis kitten lässt, selbst wenn die PiS-Regierung nach den Wahlen in diesem Jahr im Amt bleibt. Nikel macht im Buch einige Vorschläge, erkennt deren Grenzen aber zugleich selbst an. Er nennt freiwillige Entschädigungsgesten anstelle von Weltkriegsreparationen – die aber nicht nicht mit der „Pistole an der Schläfe“ erfolgen könnten. Einfacher zu realisieren ist seine Forderung, sich endlich für den Nachbarn zu interessieren und „Polen zu verstehen“. Sein Buch trägt dazu bei.