Manche Klischees halten sich wirklich hartnäckig. Das gilt auch für Helene Weigel: große Mutterfigur auf der Bühne wie im Leben, selbstlose Ehefrau, die Brechts Familie durchs Exil bringt, und geschickte Verwalterin des Berliner Ensembles auch nach Brechts Tod. Berühmt, aber ein Leben im Schatten Brechts. Diese Erzählung wurde zwar schon vor einem Vierteljahrhundert abgeräumt, als anlässlich ihres 100. Geburtstages eine Reihe von Publikationen erschien, die ein differenzierteres Bild der Weigel zeichneten – nur eben kein Film.

Einen solchen hat nun Maria Wischnewski mit „Helene Weigel – Patriotin im Rampenlicht“ vorgelegt. Er wurde im Mai beim Dok Fest in München uraufgeführt und läuft jetzt in den Kinos. Eine Fülle an Material – Fotos, Filmaufnahmen, Audiodokumente sowie Briefe und Texte – ermöglicht es den Filmemacher:innen, auf eine Off-Stimme zu verzichten. Das heißt aber auch, es wird auf Lücke erzählt, ein Leben in Fragmenten. Das hätte Brecht gefallen.

Am aufregendsten sind die Fotografien. Und es sind viele. Maria Wischnewski hat berichtet, dass bei der Materialsichtung die Mit­ar­bei­te­r:in­nen in den Archiven meinten, so viele Fotos könne man doch nicht in einen Film packen. Doch das ist gelungen. Die Vielzahl und die Qualität der Bilder ergeben eine Dramaturgie der Gesichter. Spannend geradezu, wie das Androgyne in Weigels Gesicht über all die Jahre immer wieder wechselt, mal ins etwas Strengere, mal ins Weichere geht, immer wieder auch kunstvoll inszeniert. Sie hatte einfach ein interessantes Gesicht und ließ sich auch gern fotografieren.

Schon in jungen Jahren war die Weigel eine selbstbewusste „neue“ Frau, eine Schauspielerin, die für sich selbst sorgte, politisch aktiv war, solidarisch und sexuell attraktiv. Und die eine offene Beziehung führen wollte, ohne Besitzansprüche. Die „lärmendste Schauspielerin Berlins“, so ein Kritiker in den 1920er Jahren, war eine Nummer, eine coole Sau, wie man heute sagen würde. Mehrfach gibt es Aufnahmen, auf denen sie lässig eine Zigarette im Mundwinkel hat.

„Der Winterschlaf dauert zu lange“

Hinzu kommen O-Töne der Weigel sowie Briefe und Texte. Birgit Minichmayr liest aus den Briefen Weigels, August Diehl Texte von Brecht. Zwar schrieb Weigel von sich selbst, sie sei „ein Briefschwein“ und gedenke es zu bleiben, aber gelegentlich gibt sie doch Einblicke in ihre innere Verfasstheit. So zum Beispiel im Februar 1937, als sie Erwin Piscator aus dem dänischen Exil berichtet: „Meine idiotische Existenz hängt mir sehr zum Hals raus. Ich war und bin immer noch eine brauchbare Person und der Winterschlaf dauert zu lange.“ Oder im Mai 1938 schließt sie einen Brief an Brecht mit: „Leb wohl schreib ich bräuchte Dich unter allen Umständen zu allen Dingen und allen Zeiten.“

Als ob das Exil mit der Geldnot und dem Umstand, auf ein Hausfrauendasein reduziert zu sein, nicht schon genug Härten bereithielt, liefen auch Brechts Frauengeschichten weiter. Vieles steckte Weigel weg, doch es kam auch zu Krisen. „Du kannst“, heißt es in einem Briefentwurf von 1944 an Brecht, „und willst nicht eine deklarierte Ehe führen, das war sie auch nie und ich hab sie nie für mich verlangt, weil ich annahm, dass sie nicht geht für Dich, aber ich finde auf einmal, dass Du solche Ansprüche einer anderen Frau einräumst“.

Das Thema wird auch in den Interviews benannt, die Wischnewski mit Nachkommen und früheren Mit­strei­te­r:in­nen führte und die eher klassisch-konventionell daherkommen. Es sei eben eine Beziehung „zwischen schwierigen Menschen in schwierigen Zeiten“, kommentiert die Brecht-Weigel-Enkelin Johanna Schall, selbst Schauspielerin und Regisseurin.

Eine Entdeckung ist Sarah Brecht, Tochter von Weigels und Brechts Sohn Stefan und in den USA groß geworden. Bei Besuchen erlebte sie ihre Großmutter auch im Theater: „Wenn sie in einem Raum mit all diesen Regisseuren und Theaterleuten war, das waren ja größtenteils Männer, dann hat sie diesen Raum einfach beherrscht. Und führte mit ruhiger Stärke. Eine Frau, die wusste, was sie will.“

Verwalterin von Brechts Erbe

Ähnlich beschreibt es die Schauspielerin und Regisseurin Katharina Thalbach. Als 13-Jährige mit einem Elevinnenvertrag am Berliner Ensemble ausgestattet, erlebte sie die Weigel als künstlerische Institution, „sie hat da als Frau gewaltet, es war das Matriarchat dort“. Und an einen Moment erinnert sie sich immer wieder: „1959, Brecht war schon drei Jahre tot, die ‚Mutter Courage‘ sollte wieder aufgenommen werden, saß ich allein mit Helli im Zuschauerraum und jemand spielte eine Platte, auf der Brecht ‚An die Nachgeborenen‘ las. Als ich mich umdrehte, sah ich, dass sie weinte.“ Das berührt Thalbach noch heute, auch am Abend der Berlin-Premiere des Filmes am vergangen Mittwoch in der Volksbühne hörte man einige Schluchzer.

Nach Brechts Tod verstand sich Helene Weigel als Sachwalterin seines Werks. Brechts testamentarische Verfügung, das Berliner Ensemble so lange weiterzuführen, wie sie glaube, den Stil halten zu können, war für sie Auftrag. Dass das im Laufe der Zeit zu einer Musealisierung des epischen Theaters und am Ende zu einer veritablen Krise des Berliner Ensembles führte, lässt der Film leider aus.

Stattdessen endet er, und da ist er ganz Hommage, mit ihrem letzten Auftritt als Schauspielerin beim umjubelten Pariser Gastspiel im April 1971. Und wieder ist es ein grandioses Foto, von der Seite aufgenommen von Vera Tenschert, das uns die Weigel allein vorm Vorhang zeigt, als eine so anmutige wie starke Frau. Und auch auf diesem Foto wie auf so vielen anderen sehen wir eine freundliche Weigel, als ob sie eine Zeit vorwegnimmt, wie sie Brecht in seinem Gedicht „An die Nachgeborenen“ angerufen hat: „Ach, wir / Die wir den Boden bereiten wollten für Freundlichkeit / Konnten selbst nicht freundlich sein.“

„Helene Weigel – Revolutionärin im Rampenlicht“. Regie: Maria Wischnewski. Mit Birgit Minichmayr, August Diehl. D/Ö 2026, 102 Min. Seit 12. November in den Kinos.