Menschenrechtsverletzungen in Simbabwe: Solidarität mit Unterdrückten

Unter #ZimbabweanLivesMatter protestieren Prominente gegen Repressionen in Simbabwe. Sogar Malawis Präsident übt Kritik – ansonsten ein Tabu.

JOHANNESBURG taz | Von Politikern bis zu Fußballern, in Südafrika und quer durch die Region: Unter dem Hashtag #ZimbabweanLivesMatter breitet sich Solidarität mit Opfern staatlicher Brutalität in Simbabwe aus. Inspiriert von #BlackLivesMatter, das sich aus den USA rund um die Erde verbreitete, geht es gegen die Entführung von Journalisten, den Missbrauch staatlicher Macht und die Plünderung staatlicher Ressourcen.

Zu den prominentesten Figuren hinter #ZimbabweanLivesMatter gehören der neugewählte Präsident von Malawi, Lazarus Chakwera, der in England spielende südafrikanische Fußballer Percy Tau, Südafrikas wichtigster linker Oppositionsführer Julius Malema von der EFF (Economic Freedom Fighters) und der ehemalige Chef der liberalen südafrikanischen Oppositionspartei DA (Democratic Alliance), Mmusi Maimane.

We call for the removal of the Zimbabwean Embassy in SA until they restore the human rights in that country. Failure to do so, we will prevent any official from the Zimbabwean government from participating in any gathering in SA until they respect ordinary Zimbabweans.✊🏿🇿🇼