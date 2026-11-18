„Das Stahltier“, das ist der Titel eines 1934 entstandenen Films von Willy Zielke. Er ist weniger Propagandafilm, vielmehr expressionistisches Werk, in dem die Eisenbahn durch dramatische Montagen fast zu einem eigenständigen Lebewesen stilisiert wird. Zu einem „Stahltier“. Weder die Reichsbahnführung noch das NS-Propagandaministerium waren mit dem Film einverstanden, seine öffentliche Premiere erlebte er erst nach dem Zweiten Weltkrieg.

„Stahltier“ ist auch der Titel eines Theaterstücks von Albert Ostermaier. Nach seiner Premiere in den koproduzierenden Häusern Théâtre National du Luxembourg und Renaissance Theater Berlin ist das Zweipersonenstück nun in den Hamburger Kammerspielen zu sehen. Mit Jacqueline Macaulay und Wolfram Koch. Koch cruist zurzeit auch als Aigeus auf einem Lastenrad fast heiter durch „Medea in Korinth“ und über die Bühne des Schauspielhauses. Im „Stahltier“ ist er ernster zu erleben.

Gleich am Anfang steht er gemeinsam mit seiner Mitspielerin an der Bühnenrampe. In unauffällig braunen Anzugshosen und mit Hosenträgern über ihren weißen Unterhemden (Kostüme: Jasna Bosnjak) stehen sie da, ihre Arme berühren einander. Ruhig sprechen sie die ersten Zeilen von Ostermaiers Text, der von einem blutroten Himmel hinter Gittern erzählt. Von Zielkes Erinnerungen an die „Irrenanstalt“ und von seinem Hass auf Leni Riefenstahl. Genauso nah, fast wie ein einziger Körper stehen die Spie­le­r*in­nen knapp eineinhalb Stunden später wieder an der Rampe, sprechen die letzten Zeilen, sprechen dann vom „Licht, mit dem man Filme macht“, und dem „Dunkel, in dem man sie sieht“.

Fließende Übergänge

Es ist vielleicht kein besonders origineller Einfall des Regisseurs Frank Hoffmann, das Ende seiner Inszenierung wie dessen Anfang zu gestalten, aber er schafft eine klare Klammer. Sie tut dem Text gut, der vier Figuren für zwei Schau­spie­le­r*in­nen vorsieht und in dem Figurenrede und -zeichnung absichtlich fluide sind.

Übergangslos springt etwa der Text vom Dialog zwischen dem Fotografen und Kameramann Willy Zielke und der Filmemacherin Leni Riefenstahl, die – er war 1935 als künstlerischer Leiter für den Prolog ihres Olympiafilms rekrutiert worden – eine mehr als ambivalente Arbeitsbeziehung verband, zu einem Gespräch zwischen Zielke und einer Ärztin, die ihm Schizophrenie attestiert, bis zu einem Schlagabtausch zwischen Riefenstahl und Goebbels über Propaganda und Kunst.

 Manchmal nur weist das Stück über seinen Kontext hinaus, trifft universelle Aussagen über Gunst und Kunst, Ehrgeiz, Ohnmacht und Macht

Macaulay und Koch sind zwei großartige Darsteller*innen, die dieses unvermittelte Wechselspiel perfekt beherrschen. Geschickt skizzieren sie die jeweiligen Charaktere, sind mal leise und bedrohlich, mal laut und impulsiv. Mal intonieren sie einen unerbittlichen Machtkampf, nur Sekunden später gefährliche Vertrautheit. Mal imitieren sie Goebbels’ Sprechduktus, mal scheinen Ähnlichkeiten mit historischen Personen unbeabsichtigt. Der Abend lebt vom gekonnten Wechselspiel der beiden; allein ihre Zigaretten, für die sie einander anfangs um Feuer bitten, rauchen sie lange kalt, was nur vielleicht Absicht ist, und ein wenig nach „Theaterprobe ohne Feuerwehrmann“ aussieht.

Von der Decke dominiert ein schwarzer Kasten, ein riesiges Kameraobjektiv, den Bühnenraum, der lediglich einen altgrünen Chefsessel und einen schlichten Stuhl bereithält (Bühne: Christoph Rasche). Später am Abend wird er sich senken und die beiden Spie­le­r*in­nen in sich gefangen nehmen. Bis dahin und immer wieder flackern über dessen Außenflächen Filmschnipsel (Videodesign: Sebastian Pircher). Mal sind es die Bilder einer Live-Kamera, mal vorproduzierte Aufnahmen der Spieler*innen, mal zeigen sie schier endlose Klinikflure und oft auch Ausschnitte aus Zielkes „Stahltier“. Dann rangiert eine Lok, greifen Scharniere ineinander, rotieren Kupplungen.

Changierende Abhängigkeiten

Hoffmanns zurückhaltende Regie gibt den beiden Spie­le­r*in­nen Raum, lässt sie von Zielkes Schicksal – 1937 war der Homosexuelle zwangseingewiesen, später zwangssterilisiert worden – erzählen. Von den Abhängigkeiten zwischen der vom Naziregime protegierten Riefenstahl und dem talentierten Künstler, und von jenen zwischen der Filmemacherin und dem NS-Propagandaminister.

Manchmal nur weist das historisch anmutende Lehrstück über seinen Kontext hinaus, wird universell in den Aussagen über Gunst und Kunst, Ehrgeiz, Ohnmacht und Macht. Meist aber blickt man mit „Stahltier“ in einen – der unzähligen – Abgründe des „Dritten Reichs“. Die sind dunkel genug.