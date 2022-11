Lektionen der Woche: Wilde Sprecher, ruhige Charts

Im vorletzten Teil unserer Klimaland-Serie gucken wir in die Schwarzwaldregion. Dort hat der erste interkommunale Kli­ma­bür­ge­r*in­nen­rat Empfehlungen für eine hundertprozentige Umstellung auf erneuerbare Energien ausgearbeitet. Ob das sinnvoll oder reine Zeitverschwendung war, lesen Sie in der taz am Wochenende vom 5./6. November. Außerdem: Ein Gespräch mit dem ugandischen Designer Bobby Kolade, der aus europäischen Altkleidern Haute Couture macht. Und: Wir checken vier alternative Diskussionsplattformen zu Twitter. Immer ab Samstag am Kiosk, im eKiosk oder im Wochenendabo.