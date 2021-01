Langmut der Polizei in Washington : Die Gretchen-Gegenfrage

Hätte Obama Black-­Power-Militante zu einem Staatsstreich aufgestachelt, wären sie auch so davongekommen? Mitnichten, sondern mit Vernichtung.

Der 6. Januar 2021 hätte eigentlich ein guter Tag für die US-Demokratie sein sollen. Denn zwei progressive Kandidaten für den US-Senat hatten, entgegen allen Erwartungen, gerade eine wichtige Stichwahl ausgerechnet im Südstaat Georgia gewonnen: beide Demokraten, und zwar nicht lediglich bezüglich der parteipolitischen Zugehörigkeit. Der eine ist der Investigativjournalist Jon Ossoff, Sohn jüdischer Einwanderer, der andere der schwarze Baptistenpastor Raphael Warnock, der lange in der Kirche von Dr. Martin Luther King gepredigt hat. Als queere Berlinerin mit afroamerikanischen Wurzeln habe ich mich gefreut. Diese beiden verkörpern Vielfalt, Hoffnung und Fortschritt.

Mit deren Einzug in die obere Kammer des US-Kongresses sind die Demokrat*innen zudem auf 50 der 100 Sitze im Senat gekommen. Es ist ein Sieg, zumal die antretende Vizepräsidentin Kamala Harris mit ihrer Stimme Pattsituationen zugunsten der Demokraten entscheiden kann.

Doch gestern sind auch ganz andere Personen in das Kapitol eingedrungen, allerdings auf unbefugte Weise. Eine Kundgebung MAGA-süchtiger Rassist*innen wurde zu einem versuchten Coup gegen die demokratische Staatsgewalt. Aberhunderte white ­supremacists bestürmten das Regierungsgebäude, teilweise mit Pistolen und Rohrbomben bewaffnet. Sie schwenkten Konföderiertenflaggen wie zur blutigen Blütezeit der Sklaverei, machten mit Parolen wie „Murder the media!“ Jagd auf Journalist*innen, besetzten die Büros bevorzugt von Abgeordneten der Demokraten, die um ihr Leben fürchteten. Es gab mindestens vier Tote – und so gut wie keine Festnahmen. Manche dieser Störenfriede machten sogar Selfies mit langmütigen Polizisten. Selbst „Mainstream­medien“ bezeichneten die Eindringlinge anfangs noch als Protestierende.

Trump selbst bekam eine wenigstens zeitweilige Twitter-Sperre. Auweia! Trotzdem verfügt er nach wie vor über die Nuklearcodes, bis Joe Biden ins Amt eingeführt wird. Einige Menschen hüben wie drüben fragen mich, was der Begriff white privilege bedeute.

Heute stelle ich die Gretchen-Gegenfrage: Wenn ein abgewählter Präsident namens Obama lauter Black-­Power-Militante zu einem gewalttätigen Staatsstreich aufgestachelt hätte – wären er und seine Putschist*innen auch so davongekommen? Mitnichten, sondern mit Vernichtung.