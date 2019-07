Landtagswahlkampf in Sachsen

Der Blick zurück

Sachsens CDU beginnt ihren Wahlkampf mit einer Shoa-Relativierung. Die Landeswahlleiterin muss indessen ihre AfD-Entscheidung rechtfertigen.

Am Montagabend eröffnete Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) in Arnsdorf nahe Bautzen seinen Landtagswahlkampf. Kretschmer hatte zuvor einen missglückten Facebook-Post seiner Partei verteidigt: Die sächsische Union hatte ein Foto des 1945 zerbombten Dresdens und ein Bild aus Görlitz von 1990 betitelt mit: „Sozialismus hat nur für Leid gesorgt. Egal ob… ‚national‘ oder ‚real existierend‘.“ Damit spielte die schächsische CDU darauf an, dass die Linke in Sachsen für einen „demokratischen Sozialismus“ wirbt – und setzte NS-Regime und DDR gleich.

„Der Vergleich ist auf vielen Ebenen reichlich daneben. Nationalsozialismus und die DDR auf einer Ebene nebeneinanderzustellen, ist eine mustergültige Verharmlosung des Faschismus und der Naziverbrechen inklusive des Holocaust“, sagte die sächsische Landesvorsitzende der Linken, Antje Feiks. „Dies damit zu begründen, dass im Begriff Nationalsozialismus das Wort Sozialismus auftaucht, macht einen sprachlos. Wer so etwas sagt, denkt vermutlich auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten“, so Feiks.

Kretschmer mochte das nicht einsehen: „Die beiden Bilder zeigen, wohin sozialistische Experimente geführt haben“, sagte Kretschmer. Kein Wunder: Der Post war nach einem Bericht des Portals Tag24 aus Dresden Kretschmers eigene Idee. Der sächsische CDU-Generalsekretär Alexander Dierks hatte demnach im Vorfeld Bedenken an der Darstellung geäußert, habe aber kein Gehör gefunden. Bei seinem Wahlkampfauftakt ging Kretschmer auf die Angelegenheit nicht ein.

Für eine große Überraschung hatte kürzlich der sächsische Landeswahlausschuss gesorgt, als er die Liste der sächsischen AfD wegen Formfehlern zusammenstrich. Landeswahlleiterin Carolin Schreck wird seither bedroht. Am Donnerstag verhandelt der sächsische Verfassungsgerichtshof die Angelegenheit.