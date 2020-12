Kunsthistorikerinnen zu Diversität: Öffnung im Kopf

Julia Grosse studierte Kunstgeschichte, Germanistik und Medienwissenschaft an der Ruhr-Universität in Bochum und arbeitete als Kolumnistin und Kulturjournalistin in London für zahlreiche Publikationen. Grosse ist Dozentin am Institut für Kunst im Kontext der UdK Berlin sowie Mitbegründerin und Chefredakteurin der Kunstmagazine Contemporary And und Contem-porary And América Latina.

Yvette Mutumba studierte Kunstgeschichte an der Freien Universität Berlin und promovierte an der Birkbeck University of London. Sie war unter anderem Teil des kuratorischen Teams der 10. Berlin Biennale und ist aktuell Curator-at-large am Stedelijk Museum in Amsterdam. Mutumba ist Dozentin am Institut für Kunst im Kontext der UdK Berlin sowie Mitbegründerin und Chefredakteurin der Kunstmagazine Contemporary And und Contemporary And América Latina.