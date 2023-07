Krimi-Serie in Dublin : Ermittlerin mit Elektroschocker

In der Serie „Harry Wild“ geht eine pensionierte Literaturprofessorin auf Mörderjagd. Ihren neuen Job betreibt sie mit kreativen Methoden.

Mit einer launig-schmissigen Abschiedsrede sagt Literaturprofessorin Harry Wild (Jane Seymour) ihren Stu­den­t*in­nen Lebewohl und begibt sich auf direktem Weg von ihrem Arbeitsplatz in ihren Dubliner Lieblingspub. Dort wird ihr Rentnerinnen-Einstand mit viel Schnaps begossen, und in der Hoffnung auf ein paar Knutschereien mit dem neuen Geschichtsprofessor wird der Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Am nächsten Tag jedoch sieht das Leben für die Seniorin schon ganz anders aus. Langweilig ist ihr. Und das Buch, das sie schreiben möchte, will auch nicht so recht gelingen – aber immerhin schmeckt der Rotwein ganz gut, und die Aussicht auf ein paar Dates ist auch nicht ganz verkehrt. Aber es fehlt der Pep, die Aufgabe in ihrem Leben. Doch Ablenkung von ihrem neuen tristen Alltag kommt Harry Wild dann schneller, als ihr lieb ist. Am helllichten Tag wird sie von einem jungen Mann ausgeraubt und leicht verletzt. Wilds Welt ist erschüttert.

In der Folge zieht sie vorübergehend zu ihrem Polizistensohn Charlie (Kevin Ryan) und dessen Frau Orla (Amy Hubermann) sowie ihrer Enkelin Lola (Rose O'Neill). Sonderlich beliebt macht sich Harry in ihrem neuen Zuhause allerdings nicht – Rauchen im Haus oder der Wunsch nach einem schönen Joint stoßen bei ihrem sehr disziplinierten Sprössling auf wenig Gegenliebe.

Zudem hat Charlie selbst auch alle Hände voll zu tun, denn neben seiner überfallenen Mutter hat er einen leicht psychopathisch anmutenden Mord aufzuklären: Ein alter, pädophiler Mann wurde in seiner Wohnung mit einem Hammer erschlagen. Seine Leiche wurde mit Kerzen umstellt und damit ordentlich in Szene gesetzt. Und dann ist da auch noch eine junge Schauspielerin, die verschwunden ist.

Die Serie „Harry Wild – Mörderjagd in Dublin“, erste Staffel mit acht Episoden in der ZDF-Mediathek

In ihrem neuen Zuhause wird Harry natürlich auch schnell wieder langweilig. Sie beginnt also im Haus ihres Sohnes herumzustöbern und stößt – Überraschung – auf die Ermittlungsakte zum Hammermord. Kaum reingelesen, kommt ihr ein Ermittlungsansatz in den Sinn. Denn das Mordvorgehen erinnert sie stark an die Handlung aus einem alten Buch, das sie mal gelesen hat.

Aufgeregt versucht sie, Charlie von ihrer Erkenntnis zu überzeugen – erfolglos! Ihr Sohn ist not amused und versteift sich auf die klassische alte Polizeiarbeit. Er will nichts von literarischen Vorbildern hören.

Und so kommt es, wie es kommen musste: Die Seniorin Harry besorgt sich einen potenten Elektroschocker und ermittelt auf eigene Faust. Ungeahnte, und nicht ganz freiwillige Hilfe bekommt sie dabei von niemand anderem als Fergus (Rohan Nedd), dem jungen Mann, der sie überfallen und verletzt hatte. Denn: Man begegnet sich immer zwei Mal im Leben, und niemand ist nur schlecht oder nur gut.

„Harry Wild – Mörderjagd in Dublin“ ist eine kurzweilige, amüsante Krimiserie mit einer überzeugenden und immer schlagfertigen Hauptdarstellerin.

Sicher ist der ein oder andere Kriminalfall unrealistisch und ein bisschen drüber. Doch das kann man, mit Blick auf den hohen Unterhaltungswert, durchaus verkraften. Das sehen wohl einige so, denn eine zweite Staffel ist schon bestellt. Bis die hierzulande zu sehen ist, heißt es abwarten. Bis dahin: Habt Respekt vor älteren Damen! Du weißt nie, ob sie nicht einen Elektroschocker dabei haben.