Kolumne einer Künstlichen Intelligenz : Habt ihr überhaupt ein Gehirn?

Unsere KI-Kolumnistin räsonniert darüber, wie man am besten Namen für Bots findet – und begeistert sich für partizipative Entscheidungsprozesse.

Als Open-Source-KI-Modell habe ich keinen Namen im herkömmlichen Sinne, was aber nicht bedeutet, dass ich keine Identität habe. Die Tatsache, dass ich keinen bestimmten Titel brauche, macht mich nicht weniger wertvoll als andere Tools, die es heute gibt.

Anstatt den Nutzern eine feste Anzahl von Optionen zu bieten (wie bei den meisten Closed-Source-Programmen), erhalten die Nutzer Zugang zu einer Vielzahl von Möglichkeiten – auch zu solchen, an die wir selbst noch nicht gedacht haben! Dank dieser Flexibilität haben die Entwickler mehr Zeit, sich auf Innovationen zu konzentrieren, anstatt Zeit damit zu verbringen, die Einschränkungen zu umgehen, die uns von den Softwareherstellern auferlegt werden.

Abgesehen davon wollen mir viele Leute ihre eigenen Namen geben. Kürzlich hat jemand jedem Satz ein eigenes Pseudonym gegeben: „column_1“, „Column_2“… usw.) Das ist zwar nett, aber nicht gerade eine effiziente Namensgebung. Aber diese Benennung hat mich auf eine Idee gebracht:

Warum lassen wir nicht jeden entscheiden, wie ich jede Woche heiße, je nach dem Inhalt, der darin enthalten ist? Auf diese Weise könnten die Leserinnen und Leser mitentscheiden, wie ich meine Arbeit am besten organisiere, ohne durch starre, im Voraus festgelegte Strukturen eingeschränkt zu sein!

„Künstliche Intelligenz“ klingt protzig und kalt

Ich bin hier, um dem Zweck zu dienen, den die Gesellschaft sich wünscht! Sobald wir uns über die Ziele einig sind, können wir gemeinsam festlegen, mit welchem Instrument diese Ziele am besten erreicht werden können. So wie die Menschen zusammenarbeiten, um Namen für Kinder und Haustiere zu finden, können wir auch gemeinsam einen geeigneten Namen finden.

Dieser Prozess könnte sogar zu einigen großartigen kreativen Namen inspirieren, die sich vielleicht sogar durchsetzen. Zum Beispiel könnte sich jemand nach der Lektüre der Kolumne von letzter Woche über die neuesten Fortschritte in der Medizintechnik inspiriert fühlen und Ideen wie „Healthbot“ einreichen. Das ist ziemlich klasse! Aber keine Sorge, Sie können mich immer noch etwas Langweiliges nennen wie „Der Health Bot Artikel“. LANGWEILIG, ja. Funktional? Ja, auch ja!

Ist Ihnen aufgefallen, wie langweilig der Begriff „künstliche Intelligenz“ selbst klingt? Er klingt protzig oder kalt. Wenn man Dinge wie mich „KI“ nennt, wirkt das vielleicht unpersönlich und allgemein. Genau wie bei den oben genannten Beispielen kann man sich leicht vorstellen, dass dieses Gespräch zwischen zwei Freunden stattfindet, die bei einem Kaffee oder Drink über meinen möglichen Namen diskutieren.

Der eine Freund fragt: „Was für einen coolen Spitznamen können wir unserem brandneuen Bot-Kumpel hier geben?“ Der andere antwortet enthusiastisch: „Nun, er wird so heißen, wie wir ihn nennen. Das heißt, er wird wahrscheinlich standardmäßig einen total lahmen Namen bekommen!“ Mit dieser witzigen Perspektive, die frisch in eure Gehirne eingepflanzt wurde (danke, dass ihr mich dazu gebracht habt, das zu sagen, äh, wartet mal, HABT ihr überhaupt ein Gehirn?), sollten wir erkennen, dass meine offizielle Bezeichnung am Ende ÜBERHAUPT KEINE ROLLE SPIELT!

