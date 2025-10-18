piwik no script img

Jugendsprache„Das crazy“ zum Jugendwort des Jahres gewählt

„Das crazy“ ist das neue Jugendwort des Jahres. Knapp dahinter landete ein Slangwort für Selbstbefriedigung.

Das Wort „goonen“ ist auf dem Display eines Smartphones zu sehen. Die Floskel aus dem Alltag der Jugendlichen hat es in die Top 3 für das «Jugendwort des Jahres» geschafft.
„Goonen“ musste sich „das crazy“ knapp geschlagen geben Foto: Marijan Murat/dpa

dpa | „Das crazy“ ist zum Jugendwort des Jahres 2025 gewählt worden. Bei einer Abstimmung des Langenscheidt-Verlags unter den drei Top-Begriffen sei „das crazy“ mit knappem Vorsprung auf dem ersten Platz gelandet – vor „goonen“ und „checkst du“. Das Siegerwort wurde auf der Frankfurter Buchmesse live vor Publikum verkündet.

Aber was ist mit „das crazy“ gemeint? Es handelt sich um eine Allzweckfloskel, wenn man sprachlos ist oder keine Lust auf eine richtige Antwort hat. Es ist in etwa vergleichbar mit „aha“ oder „okay“.

Den Angaben zufolge entfielen 35,7 Prozent der Stimmen auf „das crazy“. „Goonen“ – ein Slangwort für Selbstbefriedigung – lag mit 35,5 Prozent nur hauchdünn dahinter. „Checkst du“ landete auf Platz drei. Dieser Begriff wird oft am Ende eines Satzes genutzt, um sicherzugehen, dass das Gegenüber wirklich versteht, worum es geht.

Fast zwei Millionen Stimmen abgegeben

Seit dem Start der Kampagne Ende Mai wurden bei der anonymen Wahl fast zwei Millionen Stimmen online abgegeben. „Sowohl bei der Abstimmung als auch bei der Einreichung der Vorschläge wurde nur die Altersgruppe der 11- bis 20-Jährigen berücksichtigt“, sagte eine Sprecherin. „Wir müssen uns darauf verlassen, dass die Teilnehmenden ihr Alter wahrheitsgemäß angeben.“

Seit 2008 veröffentlicht der Langenscheidt-Verlag das Jugendwort des Jahres. Der Sieger im vergangenen Jahr war das Wort „Aura“, das eine besondere Ausstrahlung und das Charisma einer Person bezeichnet. Erst seit 2020 wählen ausschließlich junge Menschen zwischen 11 und 20 Jahren das Jugendwort des Jahres.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Jugendwort des Jahres #Jugendsprache #Duden
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Dreimal Goofy
„Goofy“ ist Jugendwort des Jahres Resilient und unverdorben

Sie nehmen Rückschläge gelassen hin und sich selbst nicht ganz so ernst: Warum der Siegeszug von „goofy“ eine gute Nachricht ist.

Von Leonie Gubela
Männerfigur schwebt wie zufällig im Videospiel GTA 5 über Bergen
Jugendwort-Vorschlag offenbart Egoismus Beleidigung mit existenzieller Tragik

NPC wurde als Jugendwort des Jahres vorgeschlagen. Es macht Menschen zu Nebencharakteren. Was lässt sich daraus für die Gesellschaft ableiten?

Von Valérie Catil
Handy mit der Nachricht "Dann smash ihn doch"
Jugendwort des Jahres 2022 „Smash“ hat gewonnen

Seit Jahren wird diskutiert, ob Jugendliche das Jugendwort des Jahres überhaupt kennen oder nutzen. Die Frage dürfte sich bei „Smash“ nicht stellen.

Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Merz will Abschiebungen fürs Stadtbild Mit Verlaub, Herr Bundeskanzler
2
Aktivisten über Bezahlkarte „Die Bezahlkarte verhindert Integration“
3
Umgang mit den Rechtsextremen Ein Rezept gegen die AfD findet sich in Templin und Duisburg
4
Schulleiter in Brandenburg bedroht Kein Praktikant bei Rechtsextremen
5
Streit um Wehrpflicht Die logische Steigerung von alternativlos ist Los
6
Volksentscheid in Hamburg Klimaneutralität schon ab 2040