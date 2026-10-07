piwik no script img

Jahrestag 7. Oktober in BerlinGedenken, Gebete, Demonstrationen

Zum 3. Jahrestag des Angriffs der Hamas auf Israel gibt es in Berlin viele Veranstaltungen. Die Demo „Down with Colonialism“ wurde von der Polizei verlegt.

Eine junge Frau zündet vor Beginn eines Gedenk- und Toleranzgebetes in der Zentralen Synagoge der Jüdischen Gemeinde Chabad Berlin eine Kerze an
Gedenken an die Opfer des Terrorangriffs der Hamas in der Zentralen Synagoge der Jüdischen Gemeinde Chabad Berlin

Foto: Soeren Stache/dpa

dpa/taz | Mit mehreren Gedenkveranstaltungen und einem Gottesdienst wird auch in Berlin am Mittwoch an den Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel vor drei Jahren erinnert. Beim zentralen Gedenken sprechen am Nachmittag des Jahrestags (15.00 Uhr) der israelische Botschafter Ron Prosor und Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) auf dem Bebelplatz an der Humboldt-Universität.

Am Abend ist ein religionsübergreifender Gottesdienst in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche am Breitscheidplatz nahe dem Ku'damm geplant. Gestaltet wird er vom evangelischen Bischof Christian Stäblein, dem katholischen Erzbischof Heiner Koch und dem jüdischen Rabbiner Andreas Nachama. Auf das Brandenburger Tor wird anlässlich des dritten Jahrestages vom Abend bis Mitternacht die Fahne Israels projiziert.

Außerdem gibt es den ganzen Tag lang zahlreiche weitere kleinere Gedenkveranstaltungen: ein Gebet in der zentralen Synagoge der Jüdischen Gemeinde, eine Installation der Jüdischen Studierendenunion am Pariser Platz, ein Gedenken der Deutsch-Israelischen Gesellschaft in Steglitz-Zehlendorf und ein stilles Erinnern des Bezirksamtes Lichtenberg.

Distanzierung von Gewaltaufrufen

Angekündigt sind auch zwei propalästinensische Veranstaltungen, die sich gegen den Krieg Israels in Gaza mit Tausenden Toten richten. Am Nachmittag (16.00) soll in Mitte nahe dem Checkpoint Charlie eine Demonstration mit dem Titel „Drei Jahre Völkermord. Stoppt den Gaza Genozid. Stoppt den Krieg“ stattfinden.

Abends ab 18.00 Uhr wollen zudem Demonstranten unter dem Titel „Down with Colonialism“ (deutsch: nieder mit Kolonisation) vom Oranienplatz in Kreuzberg zum Hermannplatz in Neukölln ziehen. Angemeldet sind 150 Teilnehmer. Ursprünglich sollte der Startpunkt des Protestzugs am Schlesischen Tor sein. Die Polizei ordnete jedoch eine Verlegung zum Oranienplatz an, um eine örtliche Distanz zu möglichen Teilnehmern herzustellen, wie ein Polizeisprecher sagte.

Der Tagespiegel berichtet, dass der Anmelder dieser Demo, der auch die „Revolutionäre 1.-Mai-Demonstration“ anmelde, laut Polizei die Verlegung der Demo als Distanzierung von anderen Demoaufrufen im Netz betrachtet.

Zu der Demo kursieren im Internet seit Tagen Aufrufe, die der Gewalt der Hamas huldigen. Die Polizei ermittelt deswegen. Der Terrorangriff der islamistischen Hamas wird dort als „Leuchtfeuer der Standhaftigkeit“ bezeichnet. Abgebildet ist dazu eine Planierraupe, die einen Zaun und Stacheldraht durchbricht. Mit solchen Planierraupen fuhren die Terroristen am 7. Oktober 2023 aus Gaza durch den Grenzzaun auf israelisches Gebiet, um dort die Massaker an Bewohnern und anderen Menschen zu verüben.

Themen

Feedback Kommentieren Fehlerhinweis

Inhaltlichen Fehler melden

Sollten Ihnen Fehler aufgefallen sein, schicken Sie uns gerne eine E-Mail an fehlerhinweis@taz.de!

Inhaltliche Rückmeldungen hinterlassen Sie uns am besten als Leser*innenkommentar unter diesem Text

oder über das Kontaktformular.

Mehr zum Thema
Fotomontage eines wochentaz-Titels und dem Buchcover „Autoritäre Rebellion“ von Andreas Speit

10 Wochen taz + Sachbuch „Autoritäre Rebellion“ Gegen Rechtsruck hilft Linksblick

Zeiten wie diese brauchen Seiten wie diese: unabhängig, konzernfrei und mit klarer Kante gegen Faschismus, Rassismus und Rechtsruck. Teste jetzt die taz und erhalte das neue Buch „Autoritäre Rebellion“ von Rechtsextremismus-Experten Andreas Speit als Prämie.

  • Das neue Buch „Autoritäre Rebellion“ von Andreas Speit als Prämie
  • Die wochentaz jeden Samstag frei Haus + digital in der App
  • Die tägliche taz von Mo-Fr digital in der App
  • Zusammen für nur 28 Euro

10 Wochen taz + Buch „Autoritäre Rebellion“

Jetzt bestellen

0 Kommentare

Login Kommune

Kommentar melden

meistkommentiert