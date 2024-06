Inoffizielle EM-Hymne : Dollywood erobert die EM

Die Brüder Lovely und Monty Bhangu gehen mit ihrem EM-Song „Diese EM 2024“ viral. Gute Laune und Bollywood treffen auf deutsche Nationalfarben.

Ein Bollywood-Tanz in Schwarz-Rot-Gold könnte zur neuen inoffiziellen EM-Hymne werden. Im Netz geht der Song „Diese EM 2024“ der immer gut gelaunten Brüder Lovely und Monty Bhangu jedenfalls gerade viral.

Vor fast 40 Jahren kamen die beiden aus Indien nach Deutschland. Heute singen sie „Diese EM in Deutschland wird sehr farbenfroh“ zum Klang des Tumbi, eines traditionellen Zupfinstruments aus dem Punjab. Es gibt dem Volkstanz Bhangra seinen charakteristischen Klang, den man im Westen vor allem von Bollywood und Panjabi MC kennt. Das Internet liebt es, wie die beiden im Musikvideo im Nationaltrikot und die Deutschlandflagge um die Hüfte gebunden zu den Punjabi-Beats tanzen. „Lovely und Monty vertrauen den Jungs“ heißt es, während sie im ebenfalls schwarz-rot-gold verzierten Taxi durch Hamburg fahren.

Denn hauptberuflich sind die Brüder Taxifahrer. In der Hansestadt sind sie mittlerweile so etwas wie berühmt. Die häufigste Frage, die die Fahrgäste stellten, erzählen sie in einem Interview, sei übrigens: „Wo ist dein Bruder?“ Dann müssten sie erst mal erklären, dass sie ja nicht zusammen ein Taxi fahren, lachen sie und klatschen ab: Zeigefinger an Zeigefinger, das ist ihr ganz persönliches Markenzeichen.

Indischer Beat, deutscher Text

Musik machen sie übrigens schon lange zusammen – Lovely – der Ältere von beiden – schreibt die Lieder, Monty singt. Vor über einem Jahrzehnt entschieden sie sich, ihre indischen Lieder mit deutschen Texten zu unterlegen, und nannten das dann „Dollywood“. Der Urban Legend nach soll der Komiker Otto Waalkes höchstpersönlich als Fahrgast Lovely vorgeschlagen haben, die Lieder endlich zu vermarkten und nicht nur seinen Fahrgästen vorzutragen.

In den letzten Jahren haben die Bhangu Bro­thers das Album „Wenn du … (jemand von Herzen liebst)“ veröffentlicht sowie einen Song für die bayerische Krimikomödie „Sauerkrautkoma“ und einige EM- und WM-Songs geschrieben. „Diese EM 2024“ könnte ihr Durchbruch werden.

„Wer lädt die Truppe ins Finale der EM ein, um vor dem Spiel zu spielen?“, fragt Schriftstellerin Jagoda Marinić auf Instagram. Das Internet hofft weiter.