Ingenuity, Ice Cream, Mietendeckel : Das letzte Hemd

Ita­lie­ne­r:in­nen und Fran­zö­s:in­nen machen es besser als deutsche Schau­spie­le­r:in­nen und noch vier andere Dinge, die wir diese Woche gelernt haben.

1 Im Reichstag fehlt Frischluft

Vielerorts ist häufiges Lüften derzeit Alltag, nicht aber im Reichstag. Am Donnerstag griffen Abgeordnete zur Daunenjacke, als die Frischluft durchs Haus wehte, die Sitzung wurde unterbrochen. We­gen eines Stromausfalls waren die Fenster auf- und die Klimaanlage angesprungen. Wie sagte Merkel einst, als sie zu Stoßlüften in der Schule befragt wurde? „Vielleicht macht man auch mal eine kleine Kniebeuge oder klatscht in die Hände.“

2 Auf dem Mars fehlt keine Frischluft

Die Luftverhältnisse auf dem Mars beherrschten die Woche aber mehr die Nachrichten: minus 60 Grad, zu über 90 Prozent aus CO 2 und hundertmal dünner als auf der Erde. Aber es ist immerhin ein Lüftchen, das den Planeten umweht. Gar nicht einfach, darin was zum Abheben zu bringen. Das aber schaffte Nasa-Helikopter „Ingenuity“. Und seinem Kollegen am Boden, Mars-Rover „Perseverance“, gelang es auch noch, Sauerstoff aus der Atmosphäre zu gewinnen. Klar: Irgendwann wird auch auf dem Mars ein Parlament stehen.

3 Deutschland kann Gelato

Ach, diese Rankings. Immer bleibt nur Mittelfeld, und das in der Woche, in der doch die CDU die K-Frage beantwortet hat, auf die „die ganze Welt“ schaute (Laschet) und nun also alles besser werden muss. Aber beim Impfen: International Platz 39 (minus 4). Bei der Pressefreiheit wegen der vielen Angriffe auf Jour­na­lis­t:in­nen durch Coronaleugner:innen: Platz 13 (minus 2). Versöhnen kann da nur ein Gelatiere aus Hamburg. Gil Grobe gehört mit seinen „Ice Cream Roll“-Kreationen zu den erfolgreichsten deutschen Youtuber:innen. Eigentlich sind wir also doch die besseren Italiener:innen.

4 Deutsche wollen Mietendeckel

Ja, richtig gelesen, auch wenn man diese Woche viel an Umfragen zweifeln konnte, die sich nur in einem einig waren: Olaf Scholz wird nicht Kanzler. Aber wir vertrauen mal dieser, in der sich beim Forschungsinstitut Civey 61 Prozent der Befragten für eine stärkere Regulierung der Mieten ausgesprochen haben. Und irre: Unter den befragten Im­mo­bi­li­en­be­sit­ze­r:in­nen waren es auch noch 50,9 Prozent. Kann Deutschland doch Solidarität?

5 Unterhose wird ­politisch

Was es jedenfalls gar nicht kann, ist mitreißender Protest gegen die Coronamaßnahmen, siehe die #Allesdichtmachen-Aktion hiesiger Schau­spie­le­r:in­nen. Schauen wir ins Ausland: Weil sie im Lockdown das letzte Hemd verloren haben, schenken Gas­tro­no­m:in­nen der Regierung nun auch noch die Unterhosen. In Frankreich macht das Schule. Und wann hier?