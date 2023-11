Greenpeace-Aktivistinnen über Besetzung : „Tiefseebergbau zerstört Ozeane“

Zwei Aktivistinnen wollen ein Schiff daran hindern, den Pazifikboden nach Rohstoffen abzusuchen. Sie sagen, der Tiefseebergbau sei wie die Ölindustrie.

taz: Die kanadische Firma „The Metals Company“ erkundet in der Tiefsee vor der Pazifikinsel Nauru den Meeresboden, weil sie dort Rohstoffe fördern möchte. Als Greenpeace-Aktivistinnen haben Sie das Schiff besetzt. Seit wann?

Amanda Louise Helle: Wir sind nicht sofort aufgestiegen. In den ersten vier Tagen sind wir friedlich und ununterbrochen auf dem Meer gepaddelt und haben so die Pläne von The Metals Company (TMC) von Tagesanbruch bis Sonnenuntergang durchkreuzt.

Sofia Castellanos: Am vierten Tag haben wir begonnen zu klettern. Seit Samstag besetzen wir abwechselnd den Kran des Schiffes, und wir sind immer noch hier. Auf dem Kran haben wir Transparente mit der Botschaft „Stoppt den Tiefseebergbau“ auf Englisch und in unseren eigenen Sprachen entfaltet. Das war für uns aus verschiedenen Gründen sehr wichtig.

Helle: Für mich war die Botschaft in norwegischer Sprache wichtig, weil mein Land Pläne für den Tiefseebergbau in der Arktis angekündigt hat. Dass die norwegische Regierung an einem Tag verspricht, die Ozeane zu schützen, und am nächsten Tag Tiefseebergbau vorschlägt, ist Heuchelei auf höchstem Niveau. Ministerpräsident Jonas Gahr Støre und das norwegische Parlament sind moralisch und rechtlich verpflichtet, die Arktis für mich und für die zukünftigen Generationen zu schützen.

Castellanos: Der Tiefseebergbau ist nicht anders als die Ölindustrie. In Mexiko haben wir Jahre damit verbracht, unzählige Ölverschmutzungen an unseren Küsten zu beseitigen. Ich kann nicht zurückgehen und den Beginn der Ölindustrie verhindern, aber ich bin hier, weil wir den Tiefseebergbau stoppen können, bevor er unsere Ozeane zerstört.

Haben Sie Kontakt mit der Besatzung oder sprechen Sie sogar mit ihr?

Helle: Vor der Protestaktion haben wir den Kapitän wiederholt über unsere friedlichen Absichten informiert. Wir haben den Kontakt während der gesamten Zeit aufrecht erhalten, so dass die Besatzung höflich und nicht sehr überrascht war.

Castellanos: Die Besatzung der Coco ist immer in der Nähe. Manche Leute winken uns zu oder sagen Guten Morgen/Gute Nacht und wir antworten ihnen. Sie sind freundlich, obwohl wir nicht viel miteinander zu tun haben, aber wir achten immer darauf, dass sie unsere Transparente mit unserer Forderung nach einem Stopp des Tiefseebergbaus gut sehen können.

Was wollen sie erreichen?

Castellanos: Wir wollen den Tiefseebergbau stoppen, bevor er beginnt. Wir sind Aktivisten aus der ganzen Welt, die sich zusammengeschlossen haben, um aktiv zu werden und zu zeigen, dass kein Unternehmen es wert ist, ein ganzes Ökosystem zu opfern.

Helle: Wir sind hier, um ein Licht auf den Tiefseebergbau zu werfen. Diese neue Rohstoffindustrie will eines der letzten unberührten Gebiete der Welt zerstören. Wir sind gegen ein Schiff vorgegangen, das für Tiefseebergleute arbeitet, um TMC und allen Unternehmen, die am Tiefseebergbau beteiligt sind, die Botschaft zu übermitteln, dass die pazifischen Gewässer nicht ausgebeutet werden dürfen. Greenpeace fordert die Regierungen in aller Welt auf, für ein Moratorium für den Tiefseebergbau zu stimmen und sich an ihre Verpflichtungen zum Schutz der Ozeane zu halten.

Waren Sie schon einmal auf einem Schiff oder ist es Ihr erstes Mal?

Helle: Ich habe schon andere Aktionen auf See gemacht. In Kajaks, bei der „Öl ist Krieg“ Kampagne und auch mit dem Segelboot gegen den Export des „Giftigen Wassers“ der norwegischen Ölfirma Equinor. Aber dies ist die erste Kletteraktion, an der ich teilgenommen habe.

Castellanos: Als Greenpeace-Aktivistin habe ich immer die Aktionen in anderen Ländern gesehen, bei denen die Ölindustrie blockiert und Bohrschiffe geklettert wurden. Dies ist das erste Mal, dass ich ein Schiff besteige, das früher für die Ölindustrie gearbeitet hat und jetzt – wenig überraschend – für Tiefseebergleute arbeitet.