Gazeteci Meşale Tolu

„Beraat çıksa bile adalet sağlanmayacaktır“

Alman gazeteci Meşale Tolu ile İstanbul'da Salı günü görülecek duruşmasından önce konuştuk: „Her şeyin bitmesini, dosyanın kapatılmasını istiyorum.“

Taz.gazete: Terör örgütü üyeliği ve terör örgütü propagandası suçlamalarıyla yargılandığınız dava yarın İstanbul'da devam edecek. Neredeyse üç yıldır devam eden bu dava hakkında değerlendirmeniz nedir?

Meşale Tolu: Tüm bu süre boyunca hakkımdaki suçlamalarla ilgili tek bir delil sunulmadı. Yedi buçuk ay boyunca tutuklu kalmama yol açan gizli tanık bir türlü mahkemeye getirilmedi, dinlenmedi. Zaten gerçekte öyle bir tanık olduğunu da düşünmüyoruz. Telefon kayıtları, giriş çıkışlar incelenmedi. Nisan 2017'den bugüne kadar uydurma bir dava olarak kaldı.

Duruşma günlerinin sizin için hala bir önemi var mı?

Her duruşma günü beni doğal rutinimden çekip alıyor. Hiç umursamasam bile basınla, avukatımla konuşuyorum. Ancak yarının şöyle bir önemi var: Savcı mütalaasını verecek. Artık davayı bitirmek, sona getirmek istiyorlar. Deniz Yücel'in, Peter Steudtner'ın duruşmaları da aynı şekilde ilerledi. Her duruşmaya Almanya'dan milletvekilleri katılıyor, konsolos gidiyor. Bu yüzden artık bu işi sonlandırmak istiyorlar.

Savcının nasıl bir mütalaa vermesini bekliyorsunuz?

25 yıla kadar hapis istiyorlardı. Ne karar verirlerse versinler, bunun politik bir karar olacağını ve kararın ileride değişme ihtimali olduğunu biliyoruz. Bunu Osman Kavala'da, Selahattin Demirtaş'ta gördük. Adil bir karar verileceğine inanmadığım için çıkacak sonuç beni çok fazla etkilemeyecek. Yani beraat çıksa bile adalet sağlanmayacaktır. Ben her şeyin bitmesini, dosyanın kapatılmasını istiyorum.

Ekim 2018'de duruşmanız için Türkiye'ye gitmiştiniz. Yarın için böyle bir planınız yok diye tahmin ediyorum.

Hayır. Almanya'da çalışıyorum. Türkiye'ye gidip bir şeyleri riske atmak istemiyorum. Tekrardan böyle çalkantılı bir döneme girmek istemiyorum. Genel olarak orada yaşamak ve çalışmak elbette isterdim ama şu an bu mümkün değil.

Almanya'da neler yapıyorsunuz?

Şu an Schwaebisch Medya grubunda redaktörlük eğitimi alıyorum. Geçtiğimiz senenin Haziran ayından beri buradayım. Şimdi radyo kısmındayım. Bir ay sonra televizyona geçeceğim.

Türkiye hakkında haberler yapıyor musunuz?

Hayır, asıl gündemim Türkiye üzerine değil. Burası genellikle bölgesel haberler yapan bir kurum. Yaşam, politika ve güncel sorunlar üzerine çalışıyorum.