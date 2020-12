Gabriel Clemens bei Darts-WM : Amors Pfeilewerfen

Der Weltmeisterbesieger Gabriel Clemens ist bei der Darts-WM ausgeschieden. Aber das Profi-Darts ist nicht nur wegen üppiger Bierbäuche ein Vergnügen.

Der „deutsche Gigant“ ist gefallen! Gabriel Clemens, 37, Spitzname Gaga, Kampfname German Giant, ist als Weltmeisterbesieger im Achtelfinale der Darts-WM, die traditionell mit dem Finale an Neujahr endet, gescheitert. Er unterlag dem Polen Krzysztof Ratajski, genannt The Polish Eagle, also „der polnische Adler“, denkbar knapp am Dienstagabend im Londoner Alexandra Palace mit 3:4. Er war so weit gekommen wie noch nie ein Deutscher bei dieser Weltmeisterschaft im Pfeilewerfen, und er hatte dabei sogar den amtierenden Weltmeister, den Schotten und Irokesenschittträger Peter Wright, aus dem Turnier, ja tatsächlich, geworfen.

Nun könnte man verächtlich brummen, dass das professionelle Darts, das dieser Tage wie alle anderen Sportarten unter Ausschluss anwesender Zuschauer auskommen muss, ein genuiner „Sport“ für alte, weiße Sitzsäcke ist, die entsprechend aussehen: Sie tragen bequeme, dunkle Schuhe, eine bequeme, dunkle Hose und irre geschmacksverirrte Oberteile mit Kragen, die mit irren kleinen Werbeaufnähern und komischen Mustern versehen sind und aussehen wie Stoff gewordene Erotikbarspiegel, mit Autos, räkelnden Frauen oder sonst was Komischem verziert.

Ansonsten tragen sie vornehmlich noch was? Ja, genau, einen Bierbauch. Auch das Duell zwischen dem deutschen Giganten und dem polnischen Adler war ungefähr das Duell zwischen einem Weizenbiertrinker und einem, der mindestens gern mal ein kleines Feierabendbier zwischen Milz und Leber klemmt. Doch tatsächlich sind die oberen zehn echte Leistungssportler, die viel trainieren und schon ordentlich kassieren; auch weil das Pfeilewerfen normalerweise ein Publikumssport geworden ist, der fernsehtauglich und zwischen den Jahren sehr klug platziert wurde.

Im Londoner Alexandra Palace, kurz Ally Pally, feiern sich normalerweise trinkfeste Fans, die Pfeilewerfer haben ihre eigenen Einlaufmusiken und werden auf der Bühne – derzeit, da der Jubel des Publikums vom Band kommt, merkwürdigerweise immer noch – von Cheerleaderinnen erwartet, bevor es mit der konzentrierten Arbeit am Brett losgehen kann. Ein echtes Männervergnügen, aber auch für Frauen, denn von denen starten auch welche im Wettbewerb. Wir freuen uns auf Neujahr.