Fußball gucken mit Kumpels : Kampf um den Ball

Vom verzweifelten Versuch, Satellitenempfang zu bekommen, während Galatasaray und Fenerbahçe gegeneinander spielen.

Alle meine Kumpels sind heute bei mir zu Besuch. Eingeladen hat die kein Mensch. Aber trotzdem kommt der ganze Haufen zu uns, um das Fußballspiel zwischen Galatasaray und Fenerbahçe zu sehen, das heute Abend in Istanbul stattfindet. Hasan und Nedim sind wie zwei Akrobaten aus dem Küchenfenster geklettert und fummeln an unserer Satellitenschüssel rum, die an der Außenwand des Hauses befestigt ist.

„Mehr zur Wand hin, mehr zur Wand hin“, brüllt Cemal, der Gemüsehändler, aus dem Wohnzimmer und versucht mit allen Tricks den türkischen Sender lebendig einzufangen.

„Ich habe das Ding schon einen halben Meter in die Wand gerammt“, schreit Hasan zurück, der, unter Einsatz seines Lebens, vom Küchenfenster aus die Schüssel versucht auszurichten.

„Jetzt ist das Bild ganz weg! Es ist ­alles schwarz, man sieht ja gar nichts mehr“, schimpft Cemal wieder.

Eins zu null

„Das ist der Frauensender aus Teheran, die senden immer so schwarz verschleiert“, rufe ich dazwischen.

„Osman, mach keine blöden Witze, du ­hättest den Sender ruhig früher einstellen können. Das Spiel läuft bereits seit einer Viertelstunde“, motzt mich Nedim an.

Mitten in dem ganzen Theater klingelt auch noch das Telefon.

„Es steht eins zu null!“, höre ich meinen Freund Ahmet am anderen Ende der Leitung brüllen, der extra für dieses Spiel nach Istanbul geflogen ist. Wir haben die Schüssel zwar immer noch nicht hingekriegt, dafür bekommen wir die Tore live von unserem Privatreporter aus Istanbul kommentiert. Aber bevor ich nachfragen kann, welche Mannschaft das Tor geschossen hat, bricht die Leitung zusammen. Hasan ruft verzweifelt von draußen:

„Es klappt einfach nicht! Osman, deine Wohnung liegt für diesen Satelliten völlig falsch!“

Wir haben die Schüssel noch nicht hingekriegt, dafür bekommen wir die Tore live von unserem Privatreporter aus Istanbul kommentiert

„Soll ich etwa die Wohnung um 180 Grad drehen? Ihr habt alle keine Ahnung! Jetzt lass mich mal ran“, rufe ich verärgert und klettere selber auf die Fensterbank. Mit einer ruckartigen Bewegung reagiere ich meinen Ärger an der blöden Satellitenschüssel ab und verliere prompt den Halt. So schnell habe ich die zwei Etagen bis in den Vorgarten noch nie geschafft.

„Jetzt ist gut, Osman, nicht mehr bewegen“, höre ich meine Kumpels von oben laut Beifall klatschen.

„Ich kann mich sowieso nicht mehr bewegen! Ich habe mir alle Knochen gebrochen!“, jammere ich und werde ohnmächtig.

Erst im Krankenhaus komme ich wieder zu Bewusstsein! Ich freue mich über den Fernsehapparat in der Ecke, der dieses verhängnisvolle Spiel aus Istanbul zeigt.

„Wie steht es denn?“, frage ich mit gequälter Stimme meinen Bettnachbarn mit dem buschigen Schnurrbart.

„Keine Ahnung“, stöhnt er leise auf Türkisch, „das Bild kommt und geht. Der Satellit spinnt mal wieder. Deshalb bin ich heute vom Balkon runtergefallen.“