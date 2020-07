Folgen von Krawall in Frankfurt : Betreten verboten

Nach Angriffen auf PolizistInnen hat Frankfurt am Main ein Betretungsverbot für den Opernplatz beschlossen – und will mehr kontrollieren.

FRANKFURT/MAIN AFP/dpa | Nach den Krawallen in der Nacht zum Sonntag hat Frankfurt am Main ein Betretungsverbot für den Opernplatz beschlossen. Freitags und samstags ab Mitternacht solle das Betretungsverbot gelten, sagte der Frankfurter Sicherheitsdezernent Markus Frank am Montag vor JournalistInnen. Ab ein Uhr solle der Platz dann vollständig gesperrt werden.

Auf dem Platz war es in der Nacht zum Sonntag zu Ausschreitungen gekommen. Nach Angaben der Polizei wurden die Einsatzkräfte aus der Menge mit Flaschen angegriffen, obwohl sie deeskalierend gehandelt hätten. Mindestens fünf BeamtInnen seien verletzt, mehrere Polizeifahrzeuge seien beschädigt worden. Gegen die Verdächtigen – 38 Männer und eine Frau – laufen Ermittlungen wegen schweren Landfriedensbruchs, Körperverletzung und versuchter Körperverletzung.

Mit der Sperrung des Opernplatzes wolle man von außerhalb nach Frankfurt kommenden Menschen signalisieren, dass es sich nicht lohne, in die Stadt zu kommen, so Sicherheitsdezernent Frank am Montag. Neben der Sperrung des Platzes solle es auch verstärkte Kontrollen in der näheren Umgebung geben. Von den 39 Tatverdächtigen kamen laut Polizei 29 von außerhalb nach Frankfurt.

Der Frankfurter Polizeipräsident Gerhard Bereswill sagte am Montag, die Tatverdächtigen seien „überwiegend polizeilich bekannt“. Sie seien bei der Polizei wegen ähnlicher Delikte wie am Wochenende sowie wegen Diebstahls und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz registriert. Die Tatverdächtigen seien zwischen 17 und 23 Jahre alt und hätten überwiegend einen Migrationshintergrund.

Bereswill hatte sich zunächst gegen eine Sperrung des Opernplatzes ausgesprochen. Die Probleme würden sich dadurch nur auf andere öffentliche Plätze verlagern, hatte er am Sonntag argumentiert.