Expertenkommission DW Enteignen : Erst das Ob, dann das Wie

Der Auftrag für die Expertenkommission zur Enteignung steht. Diese soll zunächst die Verfassungskonformität prüfen, dann alles andere.

BERLIN taz | Der rot-grün-rote Berliner Senat wird auf seiner Sitzung am Dienstag die Einberufung einer Expertenkommission beschließen, die ein Jahr lang die Umsetzung des erfolgreichen Volksentscheids Deutsche Wohnen & Co enteignen prüfen soll. Im Titel der Senatsvorlage, die der taz vorliegt, ist die Rede von der „Prüfung der Möglichkeiten, Wege und Voraussetzungen der Umsetzung des Volksentscheids“, ganz so, wie es die drei Parteien auch schon in ihrem Koalitionsvertrag formuliert hatten.

Wie von der taz bereits vergangene Woche berichtet, wird die Kommission aus 13 Mitgliedern bestehen. Zehn hat der Senat namentlich aufgelistet, die drei weiteren sollen von der Initiative DW Enteignen entsendet werden. Diese will erst am Dienstagabend über ihre grundsätzliche Mitwirkung und mögliche Kommissionsmitglieder entscheiden.

Der erste genannte Name auf der Senatsliste ist Herta Däubler-Gmelin (SPD). Dem Vernehmen nach soll die ehemalige Bundesjustizministerin dem Gremium vorstehen und dieses „gerecht und unparteiisch“ leiten. Mit Aysel Osmanoğlu, Vorstandsmitglied der GLS-Bank, steht auch die bislang noch nicht benannte letzte Vertreterin von den Senatsparteien fest.

Die Kommission soll laut dem Einsetzungsbeschluss „zunächst die Verfassungskonformität“ des Vorhabens prüfen. Dies beinhaltet „die Benennung und rechtliche Bewertung möglicher rechtssicherer Wege einer Vergesellschaftung“. Dabei soll auch der bereits ausgearbeitete Gesetzesvorschlag der Initiative geprüft werden. Diese hatte immer wieder darauf beharrt, dass diverse Gutachten bereits die grundsätzliche Möglichkeit der Vergesellschaftung nach Artikel 15 GG geklärt hätten und eine Kommission einzig Detailfragen der Umsetzung in den Blick nehmen sollte.

Für den Senat ist das dagegen erst der zweite Punkt: „Anschließend sollen auch wohnungswirtschaftliche, gesellschaftsrechtliche und finanzpolitische Aspekte berücksichtigt und entsprechende Empfehlungen erarbeitet werden“, heißt es im Auftrag an die Kommission. Nach einer Gewichtung der vorgeschlagenen Wege durch den Senat soll die Kommission dann noch einmal Stellung nehmen. Äußern soll sie sich zur „Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Betroffenen“, der „Festsetzung der Entschädigung und ihrer Finanzierung“ und zur „Bewirtschaftung der vergesellschafteten Bestände“.

Die Kommission, der sowohl explizite Geg­ne­r:in­nen als auch Be­für­wor­te­r:in­nen des Vorhabens angehören, wird gebeten, „eine gemeinsame Position zu entwickeln“. Minderheiten- und Sondervoten blieben aber möglich. Eine mit insgesamt 800.000 Euro finanzierte Geschäftsstelle soll bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung angesiedelt werden. Die Kommission solle „grundsatzöffentlich“ tagen, „damit die Prozesse transparent sind und die Ergebnisse hohe öffentliche Akzeptanz finden können“. Alle schriftlichen Dokumente, Protokolle, Gutachten und Sitzungsunterlagen sollen veröffentlicht werden. Diese maximale Transparenz hatte DW Enteignen gefordert.