Im Rennen um die Nachfolge von Christine Lagarde an der Spitze der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt ist eine wichtige Vorentscheidung gefallen. Die Bundesregierung hat den deutschen Ökonomen Markus Brunnermeier für das Amt des EZB-Chefvolkswirts vorgeschlagen. Damit hat Berlin eine große Personalrochade eröffnet, an deren Ende die Nominierung des Spaniers Pablo Hernández de Cos zum Lagarde-Nachfolger stehen könnte.

Brunnermeier erforscht an der US-Eliteuni Princeton internationale Finanzmärkte und Makroökonomie. Er berät die Bundesbank und war Mitglied wissenschaftlicher Gremien des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der US-Notenbank Fed. „Mit einem solchen Kandidaten kann Deutschland glänzen“, sagte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer.

Wenn alles klappt, wäre Brunnermeier bereits der dritte Deutsche, der das strategisch wichtige Amt des Chefökonomen einnimmt: Er bereitet die Zinsentscheidungen der EZB vor und hat damit zentrale Bedeutung für die Geldpolitik. Zuvor hatten bereits Jürgen Stark (2006 bis 2011) und Otmar Issing (1998 bis 2006) diesen Job inne.

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) und Kanzler Friedrich Merz (CDU) hatten den Vorschlag gemeinsam vorbereitet. Er ist Teil eines größeren Personalpakets, zu dem auch die deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin Isabel Schnabel zählt. Sie ist seit 2020 Mitglied des EZB-Direktoriums und will Anfang Januar zum Internationalen Währungsfonds wechseln.

Droht jetzt noch mehr Männerdominanz bei der EZB?

Für Schnabel wird noch passender Ersatz gesucht. Nach Möglichkeit soll es wieder eine Frau sein, um die Männerdominanz ein wenig auszugleichen. Wenn nach Lagardes Abschied nur Männer in den Frankfurter Euro-Tower nachrücken, würde dies keinen guten Eindruck machen, hieß es beim letzten Treffen der Eurogruppe in Brüssel.

Frankreich hat bereits Interesse angemeldet. Als mögliche französische Kandidatinnen gelten die Vizechefin der französischen Zentralbank, Agnès Bénassy-Quéré, die frühere OECD-Chefvolkswirtin Laurence Boone sowie die Ökonomin Hélène Rey. Paris hat auch auf den Posten des Chefvolkswirts geschielt, doch der ist nun wohl vergeben.

Bleibt die Frage, ob und wie sich Deutschland und Frankreich bei der heiklen Frage der Lagarde-Nachfolge einigen. Paris hat eine Präferenz für den Spanier de Cos signalisiert. Allerdings ist auch noch der Niederländer Klaas Knot im Rennen. Knot ist Anhänger einer straffen Geldpolitik, wie sie auch Deutschland bevorzugt. Demgegenüber gilt de Cos als etwas laxer.

Um Brunnermeier als Chefvolkswirt durchzusetzen, könnte Berlin nun gezwungen sein, sich hinter de Cos zu stellen, um zusammen mit Paris ein Personalpaket zu schnüren. Deutschland und Frankreich sind die beiden Schwergewichte der Eurozone. Wenn sie sich geschlossen hinter den Spanier stellen, hätte Knot keine Chance mehr. Nach Angaben niederländischer Medien plant er bereits seinen Rückzug.

Wie auch immer das Rennen ausgeht – auf den Nachfolger von Lagarde an der EZB-Spitze kommen schwere Zeiten zu. Die Inflation in der Eurozone werde im kommenden Jahr weiter hoch sein, heißt es in der neuen Konjunkturprognose, die die EU-Kommission am Dienstag in Brüssel vorlegte. 2026 und 2027 könnte die Teuerungsrate laut der Brüsseler Schätzung mit 3,2 und 3,1 Prozent noch deutlich über der Zielmarke der EZB von 2 Prozent liegen.

Sorgen bereiten Brüssel auch die wachsenden Schuldenberge im Euroraum. Die EU-Kommission prognostiziert für dieses Jahr eine Schuldenquote von 89,6 Prozent im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt – nach 88,6 Prozent im Jahr 2025. Das zulässige Limit liegt nach den EU-Schuldenregeln bei 60 Prozent. Immerhin gab es auch eine gute Nachricht: Das Wachstum soll im kommenden Jahr mit 1,2 Prozent leicht anziehen.