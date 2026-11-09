Das Rennen um die künftige Führung der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt ist eröffnet. Nachdem EZB-Chefin Christine Lagarde ihren vorzeitigen Rücktritt angekündigt hatte, haben die Finanzminister der Eurozone am Montag in Brüssel erstmals das Bewerberfeld gesichtet. Als Favoriten gelten zwei Kandidaten aus Spanien und den Niederlanden: Pablo Hernández de Cos, der die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) leitet, und Klaas Knot, der bis 2025 Präsident der niederländischen Zentralbank war. Beide Bewerber wurden von ihren jeweiligen Finanzministern in der Eurogruppe vorgestellt.

Die Zeit drängt: Lagarde will ihr Amt schon am 7. Februar niederlegen – rund acht Monate vor dem regulären Ende ihrer Amtszeit. Damit möchte die Französin einen Wechsel an der EZB-Spitze gerade noch rechtzeitig vor der französischen Präsidentschaftswahl im April ermöglichen. Diese Wahl könnte die Nationalistenführerin Marine Le Pen gewinnen, die als scharfe Kritikerin des Euro und der EU gilt – ein Horrorszenario für die EZB. Um eine Krise in der Zentralbank zu verhindern, wollen die Europäer noch in diesem Jahr über Lagardes Nachfolge entscheiden.

Nach den EU-Regeln müssen die Finanzminister der Eurozone zunächst einen Kandidaten empfehlen, der sich anschließend einer Anhörung im Europaparlament stellt. Die eigentliche Nominierung ist dann Sache der Staats- ‌und Regierungschefs, also auch von Kanzler Friedrich Merz.

Der deutsche Regierungschef könnte nun theoretisch nach der EZB-Spitze greifen und einen eigenen Kandidaten nominieren. Deutschland hat noch nie das höchste Amt im Frankfurter EZB-Tower besetzt. Allerdings gibt es ein Handicap: Die EU-Kommission wird von CDU-Politikerin Ursula von der Leyen geführt. Zwei Deutsche auf Chefposten der EU wären nach Ansicht der anderen Mitgliedstaaten zu viel des Guten. Deshalb dürfte Merz keinen eigenen Kandidaten für die EZB-Führung nominieren – zumal die Kandidaten für die Lagarde-Nachfolge durchaus nach deutschem Geschmack sind.

Niederländer ist für straffere Geldpolitik

Dies gilt vor allem für den Niederländer Knot. Der 59-Jährige steht für eine straffe Geldpolitik: Im EZB-Rat hat er sich offen gegen die zeitweise sehr lockere Geldpolitik gestellt. Damit ist er auf der traditionell harten Linie der deutschen Bundesbank. Aber auch mit dem Spanier Hernández de Cos könnte Deutschland wohl gut leben. Vor seinem aktuellen Job in der BIZ, die als Zentralbank der Zentralbanken fungiert, war er Chef der spanischen Notenbank zwischen 2018 und 2024 und in dieser Funktion auch Mitglied des EZB-Rats.

Für Hernández de Cos spreche, dass Spanien noch nie den EZB-Vorsitz innehatte, sagte VP-Bank-Chefvolkswirt Thomas Gitzel der Nachrichtenagenutr dpa. Der Spanier stehe für eine lockere Geldpolitik. Dies sei jedoch nicht unbedingt ein Problem: „Ein gemäßigter Geldpolitiker dürfte derzeit von vielen Regierungen bevorzugt werden.“

Hintergrund ist die hohe Verschuldung vieler EU-Staaten und die Sorge vor einer Schuldenkrise in Ländern wie Frankreich oder Belgien. Dort haben die Kreditzinsen den höchsten Stand seit 20 Jahren erreicht; teilweise liegen sie sogar höher als in Griechenland oder Italien.

Weiter steigende Zinsen würden den Schuldendienst noch teurer machen und einige Staaten womöglich überfordern. Deshalb dürften zumindest die hoch verschuldeten Länder eine lockere Geldpolitik bevorzugen. Allerdings entscheidet der oder die EZB-Chef*in darüber nicht allein. Auch der Chefvolkswirt hat ein Wörtchen mitzureden. Um diesen Posten in der zweiten Reihe deutet sich nun ein Wettkampf zwischen Deutschland und Frankreich an. Am Ende dürfte ein Personalpaket geschnürt werden, das alle Interessen berücksichtigt, heißt es in Brüssel.

Gemischte Signale aus dem Parlament

Wann es so weit ist, lässt sich noch nicht absehen. Wahrscheinlich werde man wie immer auf einen EU-Gipfel warten müssen, erklärte Eurogruppen-Chef Kyriakos Pierrakakis. Beim Treffen der Finanzminister am Montag sei es vor allem um einen ersten Informationsaustausch gegangen.

Gemischte Signale kamen aus dem Europaparlament. Der oder die Nach­fol­ge­r*in von Lagarde dürfe sich nicht nur um die Geldwertstabilität kümmern, fordert der SPD-Abgeordnete Matthias Ecke. Europa stehe vor neuen geld- und währungspolitischen Realitäten, sagte Ecke: „Die Bezahlbarkeit des Lebens muss hier im Mittelpunkt stehen.“

Demgegenüber fordert der CSU-Wirtschaftspolitiker Markus Ferber ein „klares Bekenntnis zur Preisstabilität“. Das Inflationsziel der EZB von 2 Prozent werde seit Monaten verfehlt. „An die Spitze der EZB gehört jemand, der Inflationsrisiken frühzeitig erkennt und den Mut hat, auch unpopuläre Entscheidungen zu treffen“, so Ferber.