Das BSW hat nach Auszählungsstand von rund 90 Prozent der Stimmen am Sonntagabend den Einzug ins Abgeordnetenhaus verpasst. Dadurch ist eine Kenia-Koalition aus CDU, Grünen und SPD als Alternative zu einem Linksbündnis möglich. Mit einer BSW-Fraktion im Landesparlament hätte es dazu nicht gereicht. Nach ZDF-Hochrechnung von 22:22 Uhr erreicht die Linkspartei 25,1 Prozent, die CDU 19,1 und die AfD 15,8. Die Grünen, die sich zwischentzeitlich schon als Dritter gefeiert hatten, rutschten mit 14,3 Prozent noch auf Platz 4 ab vor der SPD mit 12 Prozent und eben dem BSW mit 4,9. Eine ARD-Hochrechnung von 22:13 Uhr sah das BSW nur bei 4,7 Prozent.

Auf Bezirksebene bildet sich der Erfolg der Linkspartei nirgendwo so stark ab wie in Friedrichshain-Kreuzberg. Sie lag dort nach Auszählung fast aller Stimmen bei 44 Prozent, mehr als doppelt so viel wie bei der Berlin-Wahl 2023. In der früheren Hochburg der Grünen nahm ihnen die Linkspartei 2025 schon das Bundestagmandat ab, das 2002 Grünen-Ikone Hans-Christian Ströbele für sie erobert hatte

Nun gewannen die Grünen keinen einzigen der fünf Wahlkreise fürs Abgeordnetenhaus in dem Bezirk – alle gingen an die Linkspartei. Bei der Berlinwahl im Februar 2023 hatten die Grünen fünf von damals sechs Direktmandaten gewonnen, nur eins war an die Linkspartei gegangen. Damit sind im neuen Landesparlament erfahrene und fachlich sehr versierte Fachpolitiker wie die Mieten-Expertin Katrin Schmidberger nicht mehr vertreten.

Auch die frühere Regierende Bürgereisterin und Noch-Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey verpasste einen Wiedereinzug ins Abgeordnetenhaus. Wider alle Vorhersagen fiel ihre Niederlage aber äußerst knapp aus. Lag ihr CDU-Konkurrent 2023 noch rund 16 Prozentpunkte vor ihr, so verlor sie nach einem sehr intensiven Wahlkampf nun nur mit 26,2 zu 27,7 Prozent. Giffeys Erstimmenergebnis lag fast zehn Prozentpunkte über dem Zweitstimmenergebnis der SPD in ihrem Wahlkreis.

Erstes Grünen-Direktmandat im Südwesten

Die Grünen konnten dafür mutmaßlich erstmals einen Wahlkreis im generell als bürgerlich einzuordnenden Steglitz-Zehlendorf gewinnen. Kurz vor Auszählungsschluss lag Tonka Wojahn, seit 2023 im Landesparlament, im Wahlkreis 1 mit der Steglitzer Haupteinkaufsmeile Schlossstraße vor vor ihrer CDU-Konkurrentin. Nur rund zwei Prozentpunkte fehlten im Nachbarwahlkreis Südende ihrem im Wahlkampf antisemitisch attackierten Parteikollegen Daniel Eliasson, um am CDU-Bewerber vorbei zu ziehen. Auf Platz 3 landet in jenem Wahlkreis SPD-Spitzenkandidat Steffen Krach. Auch alle anderen Wahlkreis in Steglitz-Zehlendof gingen an die CDU.