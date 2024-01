Dunkles Kapitel in Neuruppin: Dem Vergessen entreißen

Gegen rechts: Unter dem Titel „Nie wieder ist jetzt! AfD stoppen – Gemeinschaft stärken“ wird am Freitag auch in Neuruppin gegen den Rechtsruck demonstriert. Dem Aufruf des Jugendwohnprojekts Mittendrin haben sich Fridays for Future, Schülerinitiativen und kirchliche Gruppen angeschlossen: Freitag, 26. Januar, ab 17 Uhr, Schulplatz.

Holocaust-Gedenktag: In vielen Städten bundesweit wird am Samstag, dem 27. Januar, den Opfern der Schoah, des Völkermordes an den europäischen Juden, gedacht. Das Aktionsbündnis „Neuruppin bleibt bunt“ erinnert am Denkmal für die Opfer des Faschismus am Rosengarten an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz (16 Uhr).

In Berlin wird am Samstag gleich mehrfach erinnert und demonstriert: Am Gedenk- und Informationsort T4 in der Tiergartenstraße kommt es zu einer Kranzniederlegung und einer Lesung (ab 11.25 Uhr). Im Prenzlauer Berg erinnern Antifa-Gruppen an das Schicksal der Menschen, die einst aus dem Kiez in die Vernichtungslager verschleppt wurden (Start S-Bahnhof Schönhauser Allee, 13.30 Uhr). Alle Termine auf berlin-gegen-nazis.de (epe)