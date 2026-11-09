Angesichts einer wachsenden Nachfrage baut die Deutsche Telekom ihr KI-Rechenzentrum in München aus. „Die erste Ausbaustufe ist ausgelastet, namhafte Industrieunternehmen wie Siemens oder Daimler Truck nutzen die Infrastruktur bereits und eine gut gefüllte Projektpipeline zeigt den weiteren Bedarf“, sagte Ferri Abolhassan, der Chef der Telekom-Tochter T-Systems, am ‌Montag.

Das zusätzliche Investitionsvolumen belaufe sich auf 250 Millionen Euro, hieß es weiter. In der neuen Ausbaustufe verdoppele sich der Strombedarf der Server nahezu auf insgesamt 20 Megawatt. Die neuen Server würden mit hochmodernen Nvidia-Prozessoren vom Typ „Blackwell Ultra Generation B300“ bestückt.

Diese sind unter anderem für das Training von KI-Modellen optimiert. Die zusätzlichen Rechenkapazitäten seien bereits ausgebucht, erläuterte Telekom-Chef Tim Höttges in einer Pressekonferenz. Daher liefen bereits die Planungen für die dritte Ausbaustufe. „Wir wollen in den nächsten Monaten wiederkommen und etwas Neues verkünden.“ Weitere Details wolle er zunächst nicht nennen.

„Wollen groß investieren in Deutschland“

Höttges ‌betonte darüber hinaus, dass sein Unternehmen an einer KI-Gigafactory arbeite. „Wir wollen richtig groß investieren in Deutschland.“ Er stelle Rechenzentren mit einem Strombedarf von dreistelliger Megawatt-Höhe in Aussicht. Besonders leistungsfähige Rechenzentren werden als KI-Gigafactories bezeichnet.

⁠Die EU-Kommission will den Bau mehrerer Anlagen in Europa fördern. „Wir sind jedoch etwas enttäuscht von der Ausschreibung“, schränkte der Telekom-Chef ein. Die staatlich garantierte Mindestauslastung sei zu gering. Gleichzeitig müsse ein Betreiber 60 Prozent der Rechenkapazitäten für ‌öffentliche Institutionen vorhalten. ‌Das bedeute hohe Leerlaufkosten und erschwere die Finanzierung derartiger Milliardenprojekte.

Die Deutsche Telekom ⁠hatte ihr Münchener KI-Rechenzentrum im Februar offiziell in Betrieb genommen. Die ursprüngliche Investitionssumme belief sich auf eine Milliarde Euro. Damals hatte Höttges die Anlage ‌als Referenzprojekt für eine mögliche KI-Gigafactory ins Gespräch ‌gebracht. Zu den ersten Nutzern der industriellen KI-Cloud der Telekom zählt Agile Robots, ein Münchener Anbieter KI-gesteuerter Roboter. In diesem Rechenzentrum wurde zudem das ‌deutsche Sprachmodell „Soofi“ trainiert. (rtr)