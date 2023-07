Die Zeit, wo wenig passiert : Hallo Sommerloch!

Die Abgeordneten machen Ferien, die Schauspieler auch: Die nachrichtenarme Zeit ist angebrochen. Das kann öde sein, aber auch erholsam.

Da ist es ja wieder, das große runde schöne Sommerloch. Die letzte Sitzung im Bundestag ist vorbei, die politischen Talkshows laufen aus, Theater schließen ihre Häuser, die Bundesliga ist sowieso längst um. Die Taktung der Eilmeldungen geht langsam, aber sicher zurück. Nix mehr los hier die nächsten Wochen.

Klar, man weiß nie. Ein Prigoschin hält sich nicht an das deutsche Sommerloch, die Klimakrise kennt keine Pause. Und die Weltmeisterschaft der Frauen verspricht tatsächlich spannend zu werden. Trotzdem: Wenn nichts ganz Unvorhergesehenes passiert, kommt jetzt die nachrichtenarme Zeit, für Medien oft eine gähnende Leere.

Das klingt öde, kann aber wahnsinnig erholsam sein. Mal kein Alarm wegen diesem und jenem. Zur Abwechslung einfach Langeweile. Herrlich!

So ein Sommerloch ist auch eine Chance. Zum Beispiel für Tiere, sie haben im Sommer regelmäßig ihren großen Auftritt. Erinnert sich noch jemand an Schwan Petra in Münster, die sich in ein Tretboot verliebte? Oder an die eigenwillige Kuh Yvonne? Sie sollte gemästet und geschlachtet werden, büxte aus und streifte stattdessen durch die Wälder. Jede Kuhsichtung wurde im Sommer 2011 zur Sensation. Gut für Yvonne: Ein Gnadenhof nahm sich ihrer an, sie starb erst 2019 im Alter von 14 Jahren. Danke Sommerloch! Ohne die Nachrichtenflaute hätten wir Yvonne – und auch Petra – nie kennengelernt.

Manche Menschen sind übrigens das ganze Jahr im Sommerloch, also genauer: in Sommerloch. So heißt ein beschauliches Dorf zwischen Weinbergen in Rheinland-Pfalz. Dort haben in den heißen Monaten nicht die Tiere, sondern Jour­na­lis­t*in­nen regelmäßig ihren großen Auftritt, mit immer denselben Fragen: Was macht man im Sommerloch in Sommerloch? Nix los hier, oder?

Nun sind Sie vielleicht unzufrieden mit diesem Text. Sie bemängeln möglicherweise, dass er dahin plätschert und nichts Relevantes darin steht. Das kann schon sein. Sommerloch eben.