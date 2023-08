Die Wochenvorschau für Berlin : Unser Parkplatz soll schöner werden

Der Hardenbergplatz wird mit smarten Sitzmöbeln beglückt, die Verkehrssenatorin steht im Wald und die Wirtschaftssenatorin schaut sich Blech an.

BERLIN taz | Berlins Bahnhofsvorplätze müssen sich im bundesweiten Vergleich in Sachen ausgesuchter Scheußlichkeit nicht verstecken. Ein schönes Beispiel städtebaulicher Trostlosigkeit liefert dabei zweifelsohne der Hardenbergplatz am Bahnhof Zoo.

Ab Donnerstag soll damit vorübergehend Schluss sein, verspricht zumindest das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf. An vier Stellen der weitläufigen Parkplatz- und Bushaltestellenlandschaft sollen „mit einer innovativen Kombination aus Baustellen-Einrichtung, Informationstafeln und Sitzgelegenheiten“ Orte „zum Verweilen“ geschaffen werden. Klingt, freundlich formuliert, schwer ambitioniert.

Das Ganze ist Teil des bis 2026 laufenden und vom Bund mit mehreren Millionen Euro geförderten Pilotprojekts „Smart Space Hardenbergplatz“. Das Ziel des Vorhabens: ein „Stadtplatz mit erhöhter Aufenthaltsqualität und smarten Mobilitätsangeboten“. Dazu noch irgendetwas mit Digitalisierung und Zukunft, und fertig ist der Lack.

Um es etwas verkopfter zu machen, nennt das Bezirksamt die nun startende Sitzmöbelausstellung „Installation“. Der zuständige Bezirksstadtrat Oliver Schruoffeneger (Grüne) macht es in der Vorab-Ankündigung ebenjener Installation nicht eben greifbarer, indem er erklärt: „Dieser experimentelle Ausstellungsansatz steht symbolisch für den Willen der Verwaltung, den städtischen Raum und seine Nutzung gemeinsam mit der Berliner Stadtgesellschaft neu zu definieren.“

Bis Ende Oktober rumlümmeln

Wen solche Sätze so richtig abholen, dem sei die Eröffnungsveranstaltung am Donnerstag um 13 Uhr auf dem Hardenbergplatz ans Herz gelegt. Neben Schruoffeneger hat sich auch die Berliner Staatssekretärin mit dem schmissigsten aller Titel angekündigt, Chief Digital Officer Martina Klement (CSU). Im Anschluss darf die „interessierte Stadtgesellschaft“ bis Ende Oktober auf den Sitzmöbeln rumlümmeln. Dann wird der Kram wieder abgeräumt. Jetzt natürlich die große Schnapp­atmungsfrage: Werden für die Installation Parkplätze wegfallen?

Apropos: Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU) widmet sich in dieser Woche den schönen Dingen des Politiker:innen-Lebens. Am Montag will sie in Pankow den sanierten Waldspielplatz Blankenfelde eröffnen. Einen Wohlfühltermin gönnt sich auch Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD). Auf ihrer „Sommertour“ wird sie am Mittwoch unter anderem einen Blechbearbeiter in Marienfelde und einen Sondermaschinenbauer in Johannisthal besuchen.

Ob Giffey – wie am vergangenen Freitag, als sie in Neukölln öffentlichkeitswirksam an einem Verbundeinsatz teilnahm – auch zum Blechbearbeiter Ordnungsamt, Polizei, Steuerfahndung und Zoll mitbringen wird, entzieht sich unser Kenntnis.