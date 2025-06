Viele Milliarden an Geld werden jährlich für Verjüngungsmittel, -kuren und -operationen weltweit ausgegeben. Der Molekularbiologe Nicklas Brendborg erwähnt darüber hinaus in seinem Buch „Quallen altern rückwärts“ (2023) die vielen Millionen Labormäuse, die vernutzt werden auf der Suche nach „Anti-Aging-Mitteln“ für Reiche.

Es gibt Tiere, die sich aus eigener Kraft verjüngen können. Bei den Krebsen etwa werden verlorene Fühler, Beine oder Scheren bei der nächsten Häutung ersetzt. Die Meeresschnecke Elysia marginata kann ihren ganzen Körper abtrennen und dann vom Kopf aus einen neuen bilden. Molche und Axolotl vermögen fast alle Körperteile zu regenerieren. Ihre „dedifferenzierten Zellen“ können sich in verschiedene Zelltypen umwandeln. Generationen von Biologiestudenten haben damit rumexperimentiert. Der Forschungsreisende Thor Heyerdahl schimpfte über sein Zoologiestudium: „Statt über das Verhalten von wild lebenden Tieren etwas zu erfahren, pflanzten wir Molchbeine vom Bauch auf den Rücken des Tieres.“

Bei vielen Arten stirbt das Männchen nach der Begattung, unter den Tausendfüßern gibt es eine Ausnahme: die „Schnurfüßer“. Bei ihnen häutet sich das Männchen nach der Verpaarung bloß und hat dann nur noch rückgebildete, durch Knospen angedeutete Fortpflanzungsorgane. Es gleicht damit erneut einem vor der ersten Reifehäutung stehenden Jungtier. Nach einer zweiten Häutung ist es dann wieder begattungsfähig.

Quallen, auch Medusen genannt, schweben im Meer. Ihr Körper besteht zu 98 Prozent aus Wasser, auf ihre Fortpflanzung folgt der Alterstod. Für eine Qualle namens ­Turritopsis dohrnii gilt das jedoch nicht: Sie kann ihre gealterten Zellen in Stammzellen zurückverwandeln, woraus wieder neue spezialisierte Polypenzellen entstehen, aus denen – auf ungeschlechtlichem Wege – Quallen „wachsen“. Diese Qualle wird also immer wieder jung, sofern sie nicht gefressen wird, und ist von daher quasi unsterblich, heißt es im Buch „Wenn Haie leuchten“ (2021) der Meeresforscherin Julia Schnetzer.

Neustart einer Qualle

Der Dokumentarfilmregisseur Zoran Solomun hat in Japan einen Film über ­Turritopsis dohrnii und ihren japanischen Erforscher Shin Kubota gedreht. Die Qualle ist fingernagelgroß. Wenn man ihre Tentakel abschneidet, entwickelt sie sich zurück zu einem Polypen und startet neu. Jetzt mit der Fukushima-Radioaktivität wird die kleine Qualle immer größer.

In seinem Drehbuch schrieb Solomun: „Letztendlich gelten nur die einfachsten Lebewesen, die sich mittels Zellteilung vermehren, als unsterblich. Alle höheren und komplizierteren Arten durchleben denselben Zyklus: Sie werden geboren, reifen heran, vermehren sich, altern und sterben.“ Die westliche Wissenschaft will das aber nicht auf sich beruhen lassen und sucht in allen Richtungen nach lebensverlängernden Stoffen und Verfahren. Der Traum ist uralt. In der Regierungszeitung ­Iswestija erklärten sowjetische „Immortalisten“ 1922: „Wir stellen fest, dass die Frage der Verwirklichung persönlicher Unsterblichkeit jetzt in vollem Umfang auf die Tagesordnung gehört.“

Ich traf mich einmal in Berlin mit zwei älteren Neuköllner Immortalisten, die mir erklärten: „Fische altern auch nicht, sie werden nur größer.“ Im Übrigen gebe es in der Natur eigentlich sowieso nicht das, was wir Menschen einen „natürlichen Tod“ nennen. Der sei quasi ein Haustierphänomen. „Senilität ist ein Kunsterzeugnis der Zähmung. Die wilden Tiere werden dagegen früher oder später fast alle gefressen, wobei diese Gefahr mit wachsendem Alter steigt, obwohl sie zugleich aber auch schlauer werden. Der mittlere Lebensabschnitt ist jedoch auch für uns Menschen der beste …“

„Das sehen die Lebensversicherungsgesellschaften bestimmt genauso“, sagte ich. Sie wollten daraufhin wissen, ob die Versicherungen auch prämienmäßig berücksichtigen würden, dass es entgegen unserer Vorstellung, erst eine Pe­rio­de der Entwicklung und dann eine des Verfalls durchmachen zu müssen, in Wirklichkeit so sei, dass wir „unser Leben mit einer Periode extrem schnellen Verfalls beginnen und es mit einem sehr langsamen und sehr geringen Verfall beenden“. Als Skeptiker erinnerte ich sie an die Bibel, Matthäus fragt darin: „Wer ist aber unter euch, der seiner Länge eine Elle zusetzen könnte?“

Resistent gegen Degeneration

Selbst die „Lebensqualität“ nimmt ab, das heißt, mit zunehmendem Alter leidet der Mensch unter Gedächtnisverlust. Nicht so die Tintenfische, wie ­Alexandra Schnell von der University of Cambridge mittels „Gedächtnistests“ herausfand. „Auch greise Tintenfische erinnern sich noch bestens an die vergangenen Erfahrungen. Viele der alten Tintenfische schnitten in der Testphase sogar besser ab als die jungen.“ Wobei es dabei jedoch bloß darum ging, sich zu erinnern, was sie wann und wo gefressen hatten. Die Biologin folgerte da­raus: „Ihr Gedächtniszentrum ist resistent gegen Degeneration“ – im Gegensatz zu unserem Hippocampus, wie es auf scinexx.de heißt.

Wie verhält es sich aber nun mit dem Gedächtnis der „einfachsten Lebewesen“, die als unsterblich gelten? Gemeint sind die Bakterien. Der französische Bakterienforscher François ­Jacob schreibt (in „Die Maus, die Fliege und der Mensch“ aus dem Jahr 2000): Ein Bakterium „träumt davon, zwei zu werden“ – was nicht auf sexuellem Wege geschieht: Bakterien sind ungeschlechtlich. Mit ihrer Sexualität ist bloß die Berührung oder Kommunikation zweier Bakterien gemeint, bei der Gen-Geschenke übergeben werden. Dies geschieht durch direkten Körperkontakt oder mittels Proteinfäden, sogenannten Sexual-Pili, die von einem Individuum zum anderen hinüberwachsen. Die Fortpflanzung hat damit nichts zu tun, diese geschieht durch Teilung.

Jacobs Kollege am Collège de France Michel Foucault fragte sich darob: „Solange man es zu tun hat mit einem, relativ gesehen, so einfachen Organismus wie einem Bakterium, kann man dann wirklich von einem Individuum sprechen?“ Präziser gefragt: „Kann man sagen, dass es einen Anfang hat, da es schließlich nur die Hälfte einer früheren Zelle ist, die ihrerseits die Hälfte einer anderen Zelle war und so weiter bis in die fernste Vergangenheit des ältesten Bakteriums der Welt?“ Oder – in die andere Zeit­richtung ­gefragt: „Kann man ­sagen, dass es stirbt, wenn es sich teilt, zwei Bakterien Platz macht, die unabhängig bestrebt sind, sich alsbald ihrerseits zu teilen?“

Das Sterben, der Bruch im ­Gedächtnis, tritt erst mit der Verbindung von Sexualität und Fortpflanzung ein. Ich ­erinnere nur an den Seufzer des Dichters Peter Rühmkorf: „Ach, könnte man doch an­gelesene Eigenschaften ver­erben!“