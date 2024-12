Frisch aus der noch laufenden werktäglichen taz Druckerpresse und direkt auf Ihren heimischen, vorweihnachtlichen Tisch, liebe Wahrheit-Leserin, lieber Wahrheit-Leser: Unser Kontor präsentiert Ihnen passgenau für Ihr bundesdeutsches Sternzeichen exakte Jahresvorhersagen, gültig für Ost- wie Westdeutschland. Damit auch 2025 für Sie überraschend knorke werden kann. Schluss mit unlustig!

WIDDER

Sie, liebe Leserschaft aus diesem Stall, entsprechen dem ersten Abschnitt des Tierkreises von 0° bis 30° ekliptikaler Länge ab dem Frühlingspunkt. Na, macht es klick? Genau – Sie haben ihren Scheitelpunkt, ihren Gipfel des Erfolgs entgegen aller Prognosen noch nicht erreicht. Tipp: Gehen Sie noch vor Jahresbeginn 2025 zum Friseur oder zur Baderin, Seitenscheitel ist Ihr Ding!

STIER

Nach dem Tetrabiblos des sehr altgriechischen Gelehrten Claudius Ptolemäus ist der Stier weiblich und er ist das Haus der Venus. Aber was heißt das heute schon in diesen hibbeligen Zeiten, wo soviel Aua überall herrscht? Niemand anderes als Sie, beste Stierkuh, weiß das besser, deshalb: Trostpflaster für sich selbst bereithalten, nicht immer nur an die anderen denken!

ZWILLINGE

Wie Sie wissen, sind Ihnen als Zwillinge, die Sie stets bekanntlich im Duo auftreten, nach Kriegsende 1945 als sogenannte melothesische Entsprechung damals die Körperteile Schultern, Arme, Hände und Finger zugeordnet worden. Und was haben Sie daraus gemacht? Herrgott nochmal! Das muss anders werden, nehmen Sie Ihre anatomischen Gegebenheiten 2025 selbst in die Hand!

KREBS

Ja, Krebse gelten als sensibel und zeitweilig verschlossen in ihrem Krebsgang. Letzteres kein Wunder: Es wird Ihnen auch 2025 oft zu heiß werden, innerlich wie äußerlich. Denn Ihr Tierkreiszeichen hebt ab im Moment der Sommersonnenwende, wenn die gelbe Scheibe im Zenit über ihrem Wendekreis steht. Da hilft nur eins: Ab in den Schatten, ab in die kühle Garage und Motor aus!

LÖWE

Ihr Kfz-Zeichen war bereits Teil des babylonischen Tierkreises, das wussten Sie ja schon als allzeit kregeles Raubtier. Dass Sie aber bereits, historisch gesehen, auf hochmusikalischen mesopotamischen Compilationen als MUL.UR.GU.LA ur.gu.la auftauchen, das wussten Sie – noch nicht. Ihr Motto für 2025 latet deshalb: MUL.UR.GU.LA ur.gu.la! Alles Gute!

JUNGFRAU

Immer zieht die Jungfrau in Horoskopen die Hinterteilkarte, weltweit und nicht nur im Osten wird sie als pedantisches und unsinnliches Zeichen gebasht. Schluss damit! Die Wahrheit bricht eine Lanze für alle einst in die Unterwelt verschleppten Jungmänner und Jungfrauen, die der, so will es das Astro-Orakel, im Frühjahr wieder erscheinenden Tochter der Demeter entsprechen. Bio für alle Jungfrauen in 2025!

WAAGE

Nach den Schrifttafeln, nicht nur des Claudius Ptolemäus, sondern auch von Karl May, ist die Waage männlich und der Saturn ist in der Waage erhöht. Die luftige und lustige Lösung dieser vertrackten lunaren Darstellung lautet für alle Waagen nächstes Jahr: Mit dieser Diagnose müsste sich ein Einkaufsgutschein bei Saturn gut rausgehen, für Mediamarkt wird es nicht reichen. Viel Erfolg also beim Shoppen in 2025, liebe Waage!

SKORPION

Ja, der Skorpion, die Skorpionin. Unergründlich, tief, verdüstert bis verfressen. Seelisch vielschichtig, nichts mehr zu ändern. In der antiken Iatroastrologie wurde Ihnen, lieber Skorpion, die Schamregion, die Genitalien und die Gottheit Mars zugeordnet. Harter Tobak das – zum Rauchen im kommenden Jahr darob bitte stets an die frische Luft und, wie lautet das Zauberwort? Genau: PEACE!

SCHÜTZE

Hallo PA.BIL.SAG, Glanz des Gottes Sie aus Ex-Babylonien. Weil Schützen schon immer als Mischwesen, meist als krasse Kentauren gelten, die oft mit ihrem gespannten Flitzebogen dabei sind, den Vogel abzuschießen, lassen Sie sich für das dräuende 2025 in aller Freundschaft sagen: Vielleicht wird es noch ärger kommen als 2024, vielleicht auch nicht. Kopf hoch PA.BIL.SAG!

STEINBOCK

Ein knuffiges Zeichen, am Kopf leicht verhornt und bockig, aber irgendwie zum Knuddeln, weil – was soll man sonst mit Ihnen machen, lieber Steinbock, liebe Böckin? Sie als Tierkreiszeichen zwischen den Jahren und zum verkaterten neuen Jahr wissen, dass Sie noch jedes Mal in Ihrem Leben mit einem oder zwei blauen Augen davongekommen sind. Daran wird sich auch 2025 nix ändern: Der Steinbock ist und bleibt das konstanteste unter den zwölf Kreissterntierzeichen. Darauf einen Dujardin!

WASSERMANN

Hallo Meerfrau, hallo Meermann! Du, wir dürfen hier ausnahmsweise du sagen, also du trägst die Last der runtergerockten Welt auf deinen glitschigen Schultern, denn du bist seit der Antike das Wesen, das Wasser aus einem Krug gießt. Immerzu Wasser, Wasser, nichts als Wasser. Dabei bist du der Astroschublade als Luftzeichen zugeordnet – du hast es echt schwer, du nasses Wesen! Doch 2025 wird besser: Wassermannfrau kommt in eine trockene Traufe. Herzlichen Glückwunsch!

FISCHE

Ihr Tierkreiszeichen entspricht dem zwölften Abschnitt des Tierkreises von 330° bis 360° ekliptikaler Länge ab dem Frühlingspunkt. Das sagt alles. Ende und Anfang kommen auch 2025 bei Ihnen aufs Trefflichste zusammen, mal beim Aufstehen, mal beim Zubettgehen oder andersrum. Ausreichend Schlaf ist deshalb geboten! Tipp zum Schluss, nicht nur für die Fische: 2026 wird so konsequent Ihr Jahr. Sie müssen eben nur genug ratzen.