Die Wahrheit : Stunk und Stinkung

Gegenwart sauer, Zukunft süß! Das neueste Kommentar zu der Lage von unsere Nation. Mit allen Worten, scharf wie Galle, über Unmut, Zorn und Aufstand.

Der Bauer mit Pauer hat Stunk, dem Politik ist er gram und will für sich. Güllegülle klingt ihm sein Ruf in die Öffentlichkeit hinein. Und das nicht alles und nur er! Des ganzen halben Landes ist Stinkung!

Das Wirtschaft tut lahm, der Konjunktur hat schwächerlich. Firmen auf dem Trocken, Einzelhandel Zasters blank, auch des Handwerks schwillt und schwallt dem die Galle, dass es schwollt. Der Mensch geht Zahnfleisch! Au weia allerorts: Geld wird mager, kaufen ist halb, verdienen nur viertel. Groß Gefahr wird riesengroß: Angst zu Unmut, Unmut zu Zorn, Zorrrrrrn zu Aufstand, Bürgerkrieg, Massenmord – und Reue!

So träumt es rechts. Und links ist wo? Nirgends und nitschewo! Und lodert doch überall auf dem Planet. Dem ganzen Globus eitert, Weltlage ranzig! Da macht der Russ, da dräut das Chineser, und dann Nahost wie ewig und drei Tage. Erdkugel bald eckig. Und Menschheit schief: Grippe wie immer, Corona noch dazu, und Klima sowieso – hitz und schwitz, wird Fieber von Tag zu Tag. Und dann noch essen von Fleisch wird bäbä macht!

Zusammenfasst: An keinem Ort schwuppt, in keiner Anlegenheit wuppt. Mensch allerwegs betuppt! Was wunder Stink und Stank!

So universal das Universum, so Europi, und in der Mitte und Herz von allem und Arsch dazu – das Deutschland. Von Nachbarn belächert, beulkt und hinten abgetan! Und dem zu Recht: Wo anders so lala, hier aber spuckt und spotzt, tropft und hinckt, flippt und floppt. Selbst Mond rückt von Europäs Deutschland Jahr für Jahr Zentimeter um Zentimeter. Und weg im All, weil besser! Nicht zu verwundern!

Und digimurks kommt noch dadrauf. So runkelt und karbunkelt die Lage von W bis O, munkelt und furunkelt von N bis S!

Fluffi war einmal. Nun funkt und flittert es nimmermehrs. Jawohl, Welt dumm. Jawoll, Euröpö blöd. Korrekt: Dotschland doof. Pauer noch döfer. AfD am allerdöfsten. Blau statt braun? Dito kack.

Alte Regel, aber mit Löchern: Mensch gut, Wähler sau. Politiker ebenso! Zukunft also wie? Angesichts Europa ächz und streit, deutsch Regierung spotz und kotz? Die Pauer und manch Volx außer Band am rechten Rand? Zukunft rappelschwarz?!

Och nö! Nur: Die Lösung ist wo? Die Antwort ist wer? Der Schlüssel ist wem? Nun, so wie immer: Du! Und fragst: Muss wirklich? Warum raus, wenn tief im Bett ist fein! Was Krach und Maulaffen, wenn drin so still!

Aber Sofa kein Paradies, wenn Welt, Europu und Deutsch mieft, mufft und müffelt. Daherum: nicht „Was tun?“ Das eingemottet. Sondern: Was tun! Leicht gesagt, noch leichter gelesen. Das Autor jedenfalls hat hiermit und geht erst mal Bett. Nun wie immer: Was Du?

Die Wahrheit auf taz.de