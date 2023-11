Die Wahrheit : Schanflek

Ist „Die beiden Frankfurter und wöchentlich die Zeit“ nicht korrekt? In Frankfurt nicht: Da gibt es noch die „Frankfurter Neue Presse“.

Orrr, jetzt schon wieder der Hauptbahnhof – ich dreh noch mal durch! Durchdrehen tut allerdings wohl auch die Frankfurter Neue Presse, die gerade wieder ihren schrecklichen Artikel „Am Hauptbahnhof fühlen sich Frankfurterinnen und Frankfurter am unwohlsten“ aus dem späten Juni in den nächsten Umlauf geschickt hat.

Neben der Rundschau und der Allgemeinen Zeitung gibt es in Frankfurt nämlich noch die Neue Presse als etwas dümmere Lokalzeitung für die etwas beschränkteren kleinen Leute. Sie hat ihren eigenen Weg aus dem Zeitungssterben gefunden: Im sozialen Medium Facebook, wo ihr knapp 70.000 Leute folgen, verlinkt sie ihre beliebtesten, nieder- und klickträchtigsten Artikel immer wieder von Neuem, jedes Mal frisch anmoderiert, und verleiht ihnen auf diese Weise ewiges Leben.

„Ihr habt abgestimmt: die unangenehmsten Orte in Frankfurt“, heißt der Artikel dort. Angeteasert wird er professionell mit fünf Worten, die krass neugierig machen: „‚Eine Schande‘, schreibt eine Leserin.“ Und das ist es wirklich und wahrhaftig, denn der superlangweilige Text auf der eigenen Homepage beruht lediglich auf einer Online­umfrage, bei der in 376 Antworten nicht mehr herausgekommen ist, als dass sich die Frank­fur­te­r:in­nen am meisten vor ihrem Hauptbahnhof ängstigen und vor auswärtigem Be­su­ch sehr für ihn schämen.

Im Text befinden sich außerdem Reizwörter wie „Gewaltdelikte“, „Lost Places“, „zwielichtige Gestalten“ und „Polizeipräsenz“. Der eigentliche Artikel ist jedoch unwichtig, denn der FNP geht es nur um eines: saftige Kommentare und Klicks drüben bei Facebook.

Was genau jetzt im dortigen Kommentarbereich an raunenden Andeutungen über Drogenabhängige und weitere Minderheiten steht, muss man gleichfalls nicht wissen. Die Leute überbieten sich mit Gruselgeschichten, hinter denen, man ahnt es, vor allem jede Menge Angststörungen stecken. Dreck, Geruchsbelästigung, Urin, immer wieder die Forderung nach polizeilichem Aufräumen und sofortigen Ausweisungen, zwischendurch aber auch mal ein lapidares „Schanflek“. Und selbstverständlich die Scham, dass sich Frankfurt „gefühlt aufgegeben“ habe bzw.: „Die Zustände im Frankfurter Bahnhofsviertel und in der B-Ebene am Hbf. sind unbeschreiblich. So etwas wäre in keinem anderen Land der Welt möglich“, wie ein Martin schreibt. Und ein David sekundiert: „Ganz Deutschland ist eine Schande für die Welt!“ Wenn er wüsste, wie recht er hat.

Ich persönlich glaube, dass sich die Frank­fur­te­r:in­nen deshalb so vor ihrem Hauptbahnhof fürchten, weil er auch für jeden Außenstehenden die Fassade zusammenkrachen lässt, dass man sich in einer halbwegs intakten Stadt mit annehmbaren Sozialausgleich befindet. Wichtiger aber: Er erinnert die Be­woh­ne­r:in­nen der Stadt schmerzhaft an die jederzeit offenstehende, vernachlässigte Möglichkeit, die Stadt ein für alle Mal zu verlassen.

Die Wahrheit auf taz.de