Die Wahrheit : Schmuckstück aus der Radiohölle

Unterwegs Radio hören kann zu verstärktem Ohrenglühen führen. Wer da so alles Plattitüden zum Besten gibt: Rapper, Studenten, Politiker …

Früher war Radio, die Toten unter uns werden sich erinnern, was heute der Podcast ist – nur eben rund um die Uhr. Irre Sache. Zufällig geriet ich, weil der Deutschlandfunk bei einer Autofahrt durchs bewaldete Mittelgebirge nur noch – chrrrr – mäßig – ziuuuuu – zu empfangen – schschsch – war, an einen Sender namens You FM, die Jugendwelle des Hessischen Rundfunks. Dort kann man viel lernen, etwa über den Deutschrap.

Eine volle Stunde wurde der Sprechgesangskünstler Fler interviewt. Zwischendurch gab’s Hörbeispiele, die lyrisch sehr interessant waren. Es wimmelte von Fotzen, Lamborghini, Muschis, AMG und der „Straße“, womit vermutlich nicht die für den Lamborghini gemeint war.

Der Deutschrapper klang wie jeder gealterte Popstar, seit Pop erfunden wurde und Zeit vergeht. Früher, so Fler, sei alles noch „real“ gewesen, echte Fotzenlamborghinimuschis also. Heute nicht mehr so, was irgendwie schade ist.

Es folgte eine Sendung über den Beginn des Studiums. Junge Leute riefen an und berichteten. Der Moderator fragte einen BWL-Studenten, ob sein „time table“ auch so viel „pressure“ und „hustle“ bedeute. Der Student verneinte, was der Moderator „nice“ fand. Dann hat der Kulturpessimist in mir lieber – ziuuuuu – versucht, ein wenig – chrrrr – Deutschlandfu… – schschsch. Herrgott!

Kaum hatte ich den Sender wieder „reinbekommen“, wie wir Toten sagen, benutzte wieder ein Politiker diese Formulierung aus der Hölle. Er sagte nicht „indem“ oder „weil“. Auch hätten ihm dadurch, dass er seinen Satz nur geringfügig umgebaut hätte, die Worte „hierdurch“, „hiermit“, „daher“, „demzufolge“, „deshalb“, „folglich“ oder eine ganze Reihe anderer Schmuckstücke aus dem Schatzkästlein des Deutschen zu Gebote gestanden. Nein, er sagte „dadurch dass“. Ohne Komma, wie ein Wort: „Dadurchdass die Energiewende kommen muss, blabla undsoweiter“.

„Dadurchdass“ ist die ak­tuel­le Fistel in der Achselhöhle der Sprache. Umständlicher und unbeholfener lassen sich „indem“ oder „weil“ nicht ersetzen. Als modale Satzverbindung wirkt diese Konjunktion, als wäre sie von einem betrunkenen Laien mit dem 3D-Drucker hergestellt. Als sprachliches Schraubgewinde tunkt sie, was auch immer angeblich „dadurch dass“ bedingt sein soll, in eine Soße aus Quatsch. Und wenn Gewinde tunken, dann tut das metaphorisch genauso weh wie ein „Dadurchdass“.

Meine Deutschlehrerin hatte mir mal das Adverblein „eh“ angestrichen und „Gibt’s nicht!“ an den Rand geschrieben. Gibt’s aber eben doch, ohnehin und sowieso. Mit vergleichbarer Strenge sollte „dadurch dass“ schon auf der Grundschule bekämpft werden. Ich stelle mir ein pädagogisches Bilderbuch, vor mit dem lustigen Dadurch-Lurch und der neugierigen Dass-Ananas. Und die haben dann allerlei „pressure“ und „hustle“. Das wäre „nice“.

Die Wahrheit auf taz.de