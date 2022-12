Die Wahrheit : Was kommt nach KI?

Wahrheit exklusiv: Nach künstlicher Intelligenz (KI) kommt jetzt und in Zukunft künstlicher Witz (KW). Köstlich!

Derzeit ist er in aller Munde, wenn auch nur virtuell, denn wie er wirklich schmeckt, das weiß niemand. Will auch niemand wissen, denn der Chatbot namens ChatGPT aus der Non-Profit-Geschäftsecke von Elon Musk und Co schmeckt sicher nicht lecker, eher nach eisenhaltiger Buchstabensuppe, vielleicht auch wie Pizza Salami. Doch nichts Genaues weiß man nicht, auch nicht von Musk.

Was aber mit dem KI-Chatbot derzeit gratis für alle Menschlein geht: Unter https://chat.openai.com lässt sich mit dem Sprachmodell quatschen. Und das nach der Deep-Throat-Methode, also bis es nicht mehr läuft oder so ähnlich. Hoch her soll es dabei gehen, nicht so fade wie bei zwischenmenschmaschinlichen Kundensupport-Chats. Der wissenschaftliche Begriff dafür ist „Deep-Learning Technologie“, trainiert mit Algorithmen, die mit massig Text aus dem Netz gefüttert werden.

Das alles hat sich die Wahrheit nicht zweimal sagen lassen und sich verabredet mit dem Chatbot. Ziel: An der KI-Mühle so lange zu kurbeln, bis Lustiges herauskommt. Denn mit „Humor und Witz“, so verkündeten bereits Bot-Entwickler, „habe er es noch nicht so, auch nicht mit Ereignissen nach 2021.“ Da 2022 weiträumig katastrophal verlaufen ist, fangen wir hiermit in unserem eigentlich englischsprachigen Tête-à-Tête-Chat gar nicht erst an.

Hihi, haha, hoho, so funny

Dafür bitten wir den KI-Bot, uns „die drei lustigsten Witze der Welt“ mitzuteilen. „Sure“, säuselt er fix zurück, „here you go!“: „Warum friert der Computer? Weil er ‚Windows‘ offengelassen hat.“ Hahaha. „Warum errötet die Tomate? Weil sie das Salatdressing erblickt hat.“ Hohoho. „Warum sitzt die Katze auf dem Computer?“ Hihihi. Sorry, geht noch weiter: „Weil die Katze ein Auge auf die Maus hat.“ So funny! Kein Wunder, dass der Bot am Ende schreibt: „Ich hoffe, diese Witze zaubern ein Lächeln auf dein Gesicht! Lachen ist die beste Medizin.“ Sure! Noch besser als KI ist eben nur KW, ist nur der künstliche Witz!

Deshalb hat die Wahrheit den Bot gebeten, aus diesen drei Megawitzen eine „Story“ zu basteln. Hier die Kurzfassung des Bot-Märchens: „Es war einmal ein Computer, der in einem kleinen Büro lebte. Es war immer warm und 'toasty’ darin – dank Zen­tralheizung und 'thick blankets’, die um ihn gewickelt waren … Einmal gönnte sich der Computer eine Auszeit an der Frischluft. Er entschied sich alle seine ‚Windows‘ zu öffnen und ‚let in some fresh air‘ … Doch dann fing der Computer an, vor Kälte zu zittern. Da spazierte eine Tomate an ihm vorbei. ‚Hey Tomate, weißt du, wie mir wärmer wird?‘ Die Tomate errötete: ‚Tut mir leid, ich hab das Salatdressing gesehen und das war mir peinlich.‘“ Hammer!

Achtung! Jetzt Finale mit Katze, die sagt: „Computer, du musst dich einfach auf einen Computer setzen wie ich.“ Und weil der ChatGPT noch nicht gestorben ist, geht das Ende vom Mega-Märchen so: „Der Computer kletterte auf den Computer und fühlte sich sauwohl im warmen Lichte des Prozessors. Nie wieder würde er seine ‚Windows‘ offenlassen.“ Voll lustig! Schluss mit KI! KW-Fortsetzung folgt!

Die Wahrheit auf taz.de