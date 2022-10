Die Wahrheit: Spanien und seine Menschen

Auch die taz ist bei der Frankfurter Buchmesse wieder vor Ort – diesmal sogar mit dem taz Studio, der Lesebühne für die neuesten Bücher der Saison. Dort wird 12 taz-Talks mit Au­to­r:in­nen diskutiert. Alle Infos und die Livestreams finden Sie unter ▸ taz.de/buchmesse

Behind the Scenes berichtet auch in diesem Jahr der taz Buchmesseblog.

▸ blogs.taz.de/buchmesse