Die Wahrheit : Der Milliardensassa

Schurken, die die Welt beherrschen wollen – heute: Xi „Joker“ Jinping, Chinas großes Spannkraftpaket mit himmelhohem Sendungsbewusstsein.

Keine Frage: Das China von heute ist das größte China, das der Globus seit 200 Jahren gesehen hat, und doch lange nicht so groß wie das China der Zukunft, in der China noch viel größer sein wird als das China von heute. Einer steht dafür wie keiner: Chinas großer, mächtiger und schöner Führer Xi Jinping, der größte, mächtigste und schönste Xi Jinping aller Zeiten! Mit ihm, durch ihn und dank ihm wird China noch größer werden, größer als der Globus und noch größer, dem umjubelten Führer Chinas Xi Jinping sei Dank, Ehre und Dank, diese drei. Und Ruhm!

Chinas Führer Xi Jinping ist der großartigste Xi Jinping, den es je gab: ein Sohn des Himmels, der Erde geschenkt im Jahre des Himmels 1953 und Mitglied der Kommunistischen Partei Chinas seit 1928, als Xi Jinpings Vater, der Vater Xi Jinpings, in die Kommunistische Partei Chinas eintrat. Damit war der Grundstein zum Aufstieg Xi Jinpings zum Xi Jinping von heute gelegt, dem Sohn von Mao Zedongs Kampfgefährten und Vater Xi Jinpings Xi Zhongxun.

Dass Xi Jinping deshalb als Angehöriger der sogenannten Prinzengarde und Sohn eines Parteifunktionärs während der Großen Proletarischen Kulturrevolution für sieben Jahre zur Landarbeit aufs Land verbannt wurde, war keine Schikane, denn Landarbeit muss nun mal auf dem Land geleistet werden, und kein Schaden, denn Xi Jinping lernte, tiefe Tunnel zu graben und Getreidevorräte anzulegen; das zu lernen, ist immer nützlich, wenn es später einmal gilt, Getreidevorräte anzulegen und tiefe Tunnel zu graben.

Mao, Deng und Xi

Als Mao nicht mehr Mao war, sondern tot, baute der Vater Xi Jinpings, Xi Zhongxun, unter Deng Xiaoping China zu dem auf, was es wurde, um das zu sein, was es unter Xi Jinping werden wird. Als Chemiker, Ingenieur und Jurist, als Theoretiker des Marxismus und Tunnelbauer wie als Lehrer der revolutionären Geschichte Chinas unter besonderer Berücksichtigung des Getreideanbaus in der Geschichte des revolutionären Chinas, als Raketentechniker, Tiefseefahrer und auch in Mexiko anerkannter Spezialist für die tibeto-uralischen Sprachen genießt Xi Jinping einen weltweiten Ruf als der einzige Xi Jinping, den es je gab, geben wird und der Welt gegeben ist.

Nachdem sich der Kader Xi Jinping in den verschiedensten mit Tätigkeiten verbundenen Ämtern auf lokaler und regionaler Ebene als Kader bewährt hatte, wurde Xi Jinping nach oben durchgereicht: wurde Mitglied des Zentralkomitees, dann des Politbüros, bald dessen Generalsekretär, daraufhin Staatspräsident und endlich Staatspräsident auf Lebenszeit, sodass Xi Jinping vom Staatspräsidenten und dem Generalsekretär übers Politbüro und das Zentralkomitee in die regionale und lokale Provinz zurückzukommen befürchten zu müssen, keinen Grund haben zu können annehmen darf. Ehre der Partei und Huld!

Xi Jinping ist die Partei, die Partei ist China, und China ist Xi Jinping, was hiermit bewiesen ist. Die ruhmreichen Xi-Jinping-Ideen, -Gedanken und -Lehren betreffend die Lehre von Xi Xinpings Gedanken im Rahmen seiner Ideen wurden daher zur Grundlage des Lehrens und Denkens über die Idee des Marxismus im sozialistischen China erklärt, vertieft und bewiesen und Xi Jinping zum unsterblichen Lehrer, Verkünder, Kaiser und Lehrstoff im Schulunterricht erhoben. Ruhm und Preis dem Lobpreis Chinas!

Die sechs Säulen Chinas

Frieden, Wohlstand, Gleichheit, Gerechtigkeit, Demokratie und Freiheit sind dank Xi Jinping die sechs Säulen, auf denen dank Xi Jinping Frieden, Wohlstand, Gleichheit, Gerechtigkeit, Demokratie und Freiheit ruhen, weil es nur dank, mit und durch Xi Jinping so weit ist. Und das nicht allein in China, sondern weltweit im Interesse der Entwicklung der Länder des Planeten weltweit zu einem entwickelten Globus im Dienste der Welt im internationalen Maßstab als einem Reich der Mitte: Das amerikanische Jahrhundert ist vorbei, es kommt das chinesische Jahrtausend, und weil das amerikanische Jahrhundert vorbei ist, kommt das chinesische Jahrtausend!

Schon jetzt leben, denken und bleiben 1.400 Millionen Bürger und Bürgerinnen frei wie Xi Jinping, weil sie frei denken, leben und bleiben wollen wie Xi Jinping. Ja, frei wie Xi Jinping, der schon äußerlich demonstriert, wie quirlig, gelenkig, elastisch er ist, wie federnd, geschmeidig, beweglich er ist, und folglich nicht nur körperlich quirlig, gelenkig, elastisch ist, federnd, geschmeidig, beweglich!

Beweglich wie Xi Jinping ist das China Xi Jinpings: Es wird den Mond besiedeln, und Xi Jinping wird seine vom Himmel geschenkte Spannkraft beweisen, indem er das Mare Nectaris durchschwimmt wie Mao den Jangtse; China wird die Milchstraße kolonisieren und über Wurmlöcher in andere Universen vordringen – Stichwort „Ganz neue Seidenstraße“. Mit weniger kann Xi Jinping nicht zufrieden sein, denn Xi Jinping ist Xi Jinping. Keine Frage!

